Sanayicinin yasadışı bahisle sınavı...

HAKAN GÜLDAĞ

Önce Ankaralı bir sanayici dile getirdi; "Çalışanlarımız bu sıralar çok dalgın. İş kazalarının artmasından endişe ediyoruz." Nedenini sorunca da şöyle yanıtladı; "Kredi kartı borçlarıyla başa çıkamıyorlar. Sabahtan akşama, kimden borç bulurum, borçlara nasıl takla attırırım, onun peşindeler."

Sonra, Denizli'den kanaat önderi bir sanayici aynı soruna dikkat çekti: Mavi yakalı işçilerimizin yüzde 70'inin kredi kartlarıyla başı dertte. Kart borcunu ödeyebilmek için kendilerini işten attırıp, tazminat almak için uğraşıyorlar. Huzursuzluk çıkıyor. Tazminatlarını alıp kart ya da kredi borcunu kapatmak isteyen ciddi bir kesim oluştu.

İzmir, Aydın, Balıkesir...

Başka şehirlerden de geldi bu geri bildirim. Farklı anlatımlarla...

Yeni evlenen kimi çalışanların karşılarına çıkıp, "düğünde çok kabaran borcunu ödemek için" tazminatlarını istediklerini anlattı sanayiciler.

Son dinlediğim vaka İstanbul'dan; "Bizim fabrikada iş başında telefonla konuşmak yasak. Ama acil bir durum için gerekebilir diye telefon taşınmasına göz yumuyoruz. Son dönemde telefonla oynayanların sayısında bariz artış oldu. 'Ne oluyor' diye baktık. Çoğu bahis oynuyor. Biraz araştırınca, gördük ki çoğunun nedeni kredi kartı borcu. Yasal veya yasadışı bahisle para bulmaya çalışıyor. Jammer'lar, sinyal boğucular koyduk. Engellemeye çalışıyoruz ama nafile..."

Hayatını "döndürmek" amacıyla kredi kartına yüklenen vatandaşın "çeviremediği" borçlarını ödemek için "yılana sarılmaktan" başka çare bulamadığı anlaşılıyor.