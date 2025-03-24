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Akbank'tan temettü kararı: Hisse başına ödenecek miktar belli oldu

Akbank, 2024 net kârından hisse başı brüt 1,2220 TL, net 1,0387 TL kâr payı dağıtacağını ve ödemelere 26 Mart 2025’te başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Akbank'tan temettü kararı: Hisse başına ödenecek miktar belli oldu
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Akbank kâr payı dağıtm işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Banka tarafından Kamuyu Aydıntlam Platforum'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, banka 2024 yılı faaliyetlerinden sağlanan 42 milyar 366 milyon 69 bin liralık net kârdan ortaklarına kâr pay dağıtım kararı aldı.

Açıklamaya göre, ortakları, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5 milyar 200 milyon liranın yüzde 5'ine tekabül eden 260 milyon TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 6 milyar 94 milyon TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 122,20'si olan 6 milyar 354 milyon 400 bin TL. nakit brüt kâr payı dağıtılacak.

Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2025 tarihinden itibaren başlanılacak.

Kar payı hisse başı brüt 1,2220 ve brüt 1,0387 TL ödenecek.

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