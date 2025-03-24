59 barodan ortak açıklama: Seçmen iradesi yok sayılıyor

Türkiye genelinden 59 baro, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nun görevden alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı ortak bir bildiri yayımladı. Barolar, hukuki güvenlik ve özgürlük hakkını ihlal eden süreçlerin toplumda derin endişeye yol açtığını belirtti.

“Hukuk Devleti ve Demokratik İradenin Savunucularıyız!” başlıklı açıklamada barolar, hukukun üstünlüğü ve baroların bağımsızlığının demokratik toplumun vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı.

“Soruşturmalarda hak ihlalleri yaşanıyor”

Ortak açıklamada barolar, “Soruşturma süreçlerinde yaşanan hak ihlalleri, somut olgulara dayanmayan gizli tanık beyanları, sebep-sonuç ilişkisi kurulamayan mesnetsiz suçlamalar ve hukuka aykırı şekilde uygulanan tutuklama tedbiri, adalet sistemimizi derinden sarsmıştır” dedi.

Barolar, soruşturma sürecinin hukuki güvenlik ve özgürlük hakkını ihlal ettiğini belirterek, “Seçilmiş yöneticilere yönelik gözaltı, tutuklama ve görevden alma işlemleriyle seçmen iradesi yok sayılmış, seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır” tespitinde bulundu.

“Demokratik değerler savunulacak”

Bildiride, “Seçilmiş baro başkan ve yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi, belediye başkanlarının gözaltına alınması, tutuklanması ve yerlerine kayyum atanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti olma vasfını zedelemektedir” ifadelerine yer verildi.

İmzacı barolar, İstanbul Barosu ve meslektaşlarının mücadelesindeki desteklerini şu sözlerle duyurdu:

“İstanbul Barosu’nun ve meslektaşlarımızın baroların bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ve her türlü hukuksuzluğa karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Yargı bağımsızlığı tehlikede

Barolar açıklamada, “Yargının araçsallaştırılmasına, baroların susturulmaya çalışılmasına, adil yargılanma ilkesinin yok sayılmasına ve bireylerin özgürlüklerinin keyfi şekilde kısıtlanmasına karşı durduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

Açıklamanın sonunda, “Hukukun üstünlüğü yok sayılarak yaratılmak istenen hukuksuzluk düzenine boyun eğmeyeceğimizi ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” sözleriyle kararlılık vurgulandı.