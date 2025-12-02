Şap krizi üreticiyi ve işletmeleri vurdu: Et fiyatlarında yeni zam beklentisi

Besicilikte büyük zararlara yol açan şap hastalığının etkileri, şimdi de süt üreticilerini derinden sarsıyor. TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, hem hastalık nedeniyle hayvan sayısındaki azalma hem de artan üretim maliyetleri yüzünden üreticinin ciddi bir çıkmazda olduğunu ifade ediyor. Doğru, çiğ süt fiyatlarının acilen güncellenmesi gerektiğini vurgularken, birçok bölgede üreticinin sütünü 14 liraya kadar düşen fiyatlarla satmak zorunda kaldığını dile getiriyor.

Et fiyatlarına yansıyacak

Doğru, şap salgınının beside yaklaşık yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 15–20 civarında hayvan kaybına yol açtığını aktararak, sektörün büyük bir darbe aldığını ifade etti. Kaybedilen hayvanlar nedeniyle danada arz sıkıntısı yaşanmaya başladığını, bunun da kırmızı et fiyatlarına yansıyacağını dile getirdi.

Yetişecek hayvan sayısının azalması bekleniyor

Şap hastalığının döl verimini de düşürdüğünü vurgulayan Doğru, “Hayvanlar gebe kalamıyor, bu da gelecekte yetişecek hayvan sayısının azalması anlamına geliyor. USK her ne kadar 1 Ekim’den itibaren 19,60 liralık referans fiyat açıklamış olsa da, pek çok üretici bu rakamın çok altında, 14 lira seviyesinde satış yapıyor” dedi.

Üretici yeniden darboğazda

Doğru, süt fiyatlarının acilen güncellenmesini isteyerek, sektörün uzun süredir baskılanan fiyat politikaları nedeniyle küçüldüğünü, birçok işletmenin kapandığını hatırlattı. Son olarak şap salgını ve Akdeniz–Güneydoğu’da görülen “üç gün hastalığı”nın üreticiyi yeniden darboğaza ittiğini söyledi:

“Süt üreticisine sahip çıkılmazsa daha fazla işletmenin kapanması kaçınılmaz.”

TÜSEDAD Başkanı, hem Ulusal Süt Konseyi’ne hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek, şap salgınından zarar gören üreticiyi destekleyecek fiyat farkının sağlanmasını istedi. Fiyatların yükselmesi ve üreticiye destek verilmesi hâlinde kesimlerin azalacağını belirtti.

"Güncelleme bekliyoruz"

Doğru, çiğ süt fiyatlarında 1 Aralık itibarıyla yeniden düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, mevcut fiyatların üreticiyi ayakta tutmaya yetmediğini dile getirdi. TÜSEDAD’ın hesaplamalarına göre bir litre çiğ sütün üretim maliyeti 23,09 lira. Doğru, “Üreticinin üretimde kalması için fiyat güncellemesi artık zorunluluk” ifadelerini kullandı.