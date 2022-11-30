SASA’nın şu anki piyasa değerinden rahatsızım

Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan ralliye ve kâr realizasyonu amaçlı düşüşlere öncülük eden şirketlerden biri, Erdemoğlu Holding bünyesindeki SASA Polyester oldu. Bu durum, şirket hisselerine ilişkin çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi. EKONOMİ gazetesi yazarları, konuya ilişkin merak edilen konuları, doğrudan hem şirketin hem de holdingin yönetim kurulu başkanlığını yürüten İbrahim Erdemoğlu’na yöneltti.

Sorulara tüm açıklığıyla yanıt veren Erdemoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle:

* SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni rahatsız ediyor.

* Hissenin fiyatı 60 liradan 180 liraya neden yükseldi, bilmiyorum. Yeni yatırım açıklamamız olmadı, hisse fiyatlarımızı yukarı çıkaracak bir açıklama da yapmadık.

* Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da satış yaptık. O satıştan beri herkese, “Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz” diyorum.

* Başka şirketler hakkında yorum yapamam. Ancak Borsa İstanbul’da yaşanan bu havadan küçük yatırımcıların zarar görmesine üzülürüm.

VAHAP MUNYAR’ın kaleme aldığı yazının devamı