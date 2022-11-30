80 lira iken sattığımdan beri, ‘Sasa hisse fiyatı çok yüksek, alınmaz’ diyorum

HAKAN Güldağ ve Handan Sema Ceylan ile birlikte Sasa Polyester’in bağlı olduğu Erdemoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile sohbete giderken yolda şirketin Twitter hesabına girdim. Geçen eylül ayından beri “Sasa Polyester” adına atılan tweetlere baktım. Paylaşılan şu mesajlar dikkatimi çekti:

Finansal güvenliğinizi sağlamak için kendinizden başka hiç kimseye güvenmeyin.

Zaman zaman Borsa düşecek ve zarar edeceksiniz. Eğer bunun olacağını anlamıyorsanız Borsa’ya girmeye hazır değilsinizdir.

Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.

Menkul kıymetler Borsası her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin değerini bilmeyen insanlarla doludur.

28 Eylül 2022 tarihli paylaşımda “Borsa İstanbul’un En Büyükleri” tablosu vardı. İlk sıradaki Sasa Polyester’in piyasa değeri 154.56 milyar liraydı.

6 Ekim 2022 tarihli paylaşım şöyleydi:

- Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Aynı açıklamanın 31 Ekim 2022 ve 1 Kasım 2022 tarihli paylaşımlarda da yer aldığını gördüm. 2 Kasım 2022 günü de şirketin 3’üncü çeyrek bilançosu açıklandı:

- Şirketimizin yılın ilk 9 ayındaki net dönem kârı 8 milyar 8 milyon 417 liradır.

14 Kasım 2022 günkü paylaşımda yer alan grafiğin başlığı dikkatimi çekti:

Hisse neden yükselir?

Nedenler de sıralandı:

Şirket yeni anlaşmalar yapar.

Geleceği olan alanlara yatırım yapar.

Satışlarını, kârını artırır.

Şirket geri alım yapar.

İbrahim Erdemoğlu ile sohbetimiz doğal olarak Sasa Polyester’in Borsa İstanbul’daki performansı, hisse fiyatlarının ulaştığı nokta konuları üzerine başladı. Biz soruları art arda sıralarken Şeref Oğuz da soru gönderdi. Aklımızdaki ilk soruyu yönelttik:

- Sasa’nın son dönemdeki fiyat hareketleri için ne düşünüyorsunuz? Şirket hisseleri her gün yüzde 10 yükselirken ortak satışı yaparak yatırımcıları uyarmayı düşündünüz mü?

Erdemoğlu, Borsa İstanbul’a yatırım yapanların sayısının hızla artışına, kırılan rekorlara, bazı şirketlerin hisse fiyatlarındaki artışa anlam veremediğini belirtti:

- Başka şirketler hakkında yorum yapamam. Ancak, Borsa İstanbul’da yaşanan bu havadan küçük yatırımcıların zarar görmesine üzülürüm.

Hemen ekledi:

- Sasa Polyester’in hisse fiyatı 60 liradan 180 liraya neden yükseldi, bilmiyorum. Daha önceki yatırım açıklamalarımıza yenisini eklemedik, hisse fiyatlarımızı yukarı çıkaracak bir açıklama yapmadık.

Yatırımcıları uyarma konusundaki adımına işaret etti:

- Sasa Polyester hissesinin fiyatı 80 liraya çıktığında Borsa İstanbul’da satış yaptık. Bunu da küçük yatırımcılar zarar görmesin diye yaptık. O satıştan beri herkese, “Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz” diyorum.

Şirketin 3’üncü çeyrek bilançosunu hazır olur olmaz, hiç bekletmeden açıklamaya özen gösterdiklerini bildirdi:

- Bakın, Borsa İstanbul’da olan, olmayan birçok şirketin kârlılığı düşüyor. Bizim kârlılıkta da düşüş yaşandı. Önümüzdeki dönemde şirketlerin kârları daha da düşecek.

Sanayinin elektrik tüketimine dikkat çekti:

- Sanayinin elektrik tüketiminde gerileme var. Bu, üretimin düşmeye başladığının önemli göstergesi. Bu durum şirket kârlarına da yansıyacak.

Soruları sürdürdük:

- Şirketin piyasa değerindeki artışın Sasa’ya bir katkısı var mı? Yaşanan artış sizi memnun ediyor mu?

Yanıtı çok net oldu:

- Sasa’nın şu andaki piyasa değeri beni rahatsız ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu dönemdeki tutumunu merak ettim:

- SPK, “Sasa’da neler oluyor?” diye Erdemoğlu Holding’e, şirketinize yönelik bir inceleme, durumu sorgulama gibi bir girişimde bulundu mu?

Şu yanıtı verdi:

- Hisselerimizin bu kadar yükselişinde bizim özel bir dahlimiz yok. Özel bir sorgu söz konusu değil.

44 yıllık meslek hayatımın 40 yılı ekonomi gazeteciliğiyle geçti. Borsa İstanbul (o zamanki adıyla İMKB), 1985 yılında açıldı.

O günlerden beri şirketinin piyasa değerinin artışından rahatsız olduğunu dile getiren, bu durumu açık yüreklilikle ortaya koyan iş insanına hiç rastlamadım.

İnşallah Borsa İstanbul’da son dönemlerde yaşanan “bayram havası” küçük yatırımcıyı üzmez…

O tahvilimizi alanlar hisse senedini seçti

ERDEMOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, geçen yıl uluslararası piyasaya sundukları 200 milyon Euro’luk hisse senedine dönüşebilir tahvile değindi:

- O tahvilimizi alan yatırımcılar Sasa’nın hisse senetlerinde yaşanan artışı görünce faizle yetinmeyip ellerindeki tahvili paya dönüştürdü.

Şu ana kadar 110 milyon Euro’luk hisse senedine dönüş olduğunu belirtti:

- Kalan 90 milyon Euro’luk tahvilimizi alanlar da aynı şekilde hisse senedi isteyecek gibi görünüyor.

Araziyle ilgili prosedür tamamlanınca 4 milyar dolarlık yatırım başlar

ERDEMOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’na Yumurtalık’ta planladıkları büyük yatırımla ilgili son durumu sorduk, ihaleden 2.1 milyar liraya aldığı araziyi anımsattı:

- Devletten aldığımız araziyle ilgili prosedür yürüyor. Ayrıca yatırım planladığımız alanda 140 şahıs arazisi var. Yani, arazimizi yatırıma hazır hale getirdiğimizde yatırım için düğmeye basacağız.

Hakan Güldağ araya girdi:

- İlk dönemde 10-11 milyar dolarlık yatırımdan söz ediyordunuz. Son dönemde 20 milyar doları aşan yatırımdan söz eder oldunuz.

Erdemoğlu sürdürdü:

- Arazimiz hazır olduğunda yatırımın 4 milyar dolarlık dilimi için düğmeye basacağız. Biz yatırımları aşama aşama yaparız. İlk fazı yapar, kazanmaya başlayınca ikinci fazı için yola çıkarız. Tabi, önümüze piyasalarda yaşanabilecek bir finansman sıkıntısı çıkmazsa.

Ardından ekledi:

- Bizim hedefimiz aşama aşama yapacağımız yatırımın büyüklüğünü 12 yılda 25 milyar dolara çıkarmak. Ham petrolden nihai ürüne uzanan bir üretim söz konusu olacak.

Su geri dönüşümü için 100 milyon dolarlık harcama yapıyoruz

İBRAHİM Erdemoğlu, 1.2 milyar dolarlık PTA yatırımının 2023’ün Ağustos ayında devreye gireceğini belirtti:

- Bu tesis kendi elektriğini üretecek. Ayrıca artan 20 megawatlık elektriği mevcut Sasa tesisleri kullanacak.

Söz konusu elektriğin havaya verilecek gazların kullanımıyla elde edileceğini vurguladı:

- Toplam 80 megawatlık elektrik üretimi söz konusu olacak. 60’ını yeni tesisimizde kullanacağız.

Türkiye’nin halen yılda 1.6 milyon ton PTA ithal ettiğine dikkat çekti:

- Bu tesis ithalatın tamamını karşılayacak. 1.1 milyon tonunu kendi tesislerimizde kullanacağız. 500 bin tonunu da piyasaya sunacağız.

Yeni tesisle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Tüm atık sularımızın yüzde 60’ının tekrar işletmede kullanılabilmesi için sistem kuruyoruz. Sadece bu sistem için yaptığımız yatırım 80-100 milyon doları bulacak.

Olası bir likidite sıkıntısına karşı tedbirimiz var

İBRAHİM Erdemoğlu’na sorduk:

- Sasa’nın borçlanması konusunda neler söylersiniz? Olası bir likidite krizine karşı şirketin tedbiri var mı?

Yanıtladı:

- Elbette tedbirimiz var.

Ardından ekledi:

- Biz yatırım yaparken mutlaka mevcut kârlılığın borç ödeme kapasitesine bakar öyle adımlarımızı atarız.

Bence asgari ücret net 10 bin lira olmalı

İBRAHİM Erdemoğlu, pandemide yükselen navlun fiyatlarının çok gerilediğine işaret etti:

- Hindistan, Çin yeniden kendilerine uzak olan pazarlarda rahatlayan navlun bedelleriyle Türkiye’den daha iyi fiyat tutturabilecek noktaya geldi.

Çin ve Hindistan’daki üreticilerin elektrik maliyetine dikkat çekti:

- Hindistan’da elektriğin kilovatsaati 7.8 dolar/cent, Çin’de ise 9 cent. Bizde 22 cent. Elektrik fiyatı Çin ve Hindistan’daki üreticiler için önemli avantaj.

Türkiye’nin son dönemlerde işçilikte çok düşük noktada olduğunu vurguladı:

- İşçilik maliyetindeki ucuzluk Ocak 2023’te sona erecek. Asgari ücret yükselecek çünkü. Bence asgari ücret net 10 bin lira olmalı.

Küçük işletmelerin asgari ücretin net 10 bin lira olması halinde zorlanabileceklerini dile getirdiğini anımsattık, yanıtladı:

- 10 bin lira net asgari ücret 500 dolar dolayına denk geliyor. Biz iş insanları olarak yapmamız gerekeni yapalım. İşimizi iyi yönetmeye çalışalım. Yaşanan, yaşanacak sıkıntıları işçinin sırtına yüklemeyelim.