Satılabilir linyit üretimi yüzde 12,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 7 milyon 462 bin 682 ton, taş kömürü kokunda 414 bin 23 ton ve taş kömüründe 119 bin 246 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim, ekimde bir önceki aya göre yüzde 12,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 480 bin 183 ton, taş kömüründe 3 milyon 368 bin 915 ton ve taş kömürü kokunda 430 bin 664 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ekimde taş kömürü teslimatının yüzde 59,3'ü termik santrallere, yüzde 12,9'u kok tesislerine, yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,1'i termik santrallere ve yüzde 12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 92,5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ekimde yüzde 115,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 96,1, taş kömüründe yüzde 3,5 olarak belirlendi.