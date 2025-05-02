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Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor! Yüzde 54 arttı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre nisan ayında savunma ve havacılık sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54; Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 oranında arttı.

Mehmet Kaya
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Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor! Yüzde 54 arttı
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Mehmet KAYA/ANKARA

Savunma ve havacılık 2024’te zayıf başladıktan sonra yıl sonuna doğru hemen her ay aylık bazda rekor kırarak 7 milyar doları aşmıştı. Bu yıla da güçlü giren sektörde yıllıklandırılmış ihracat 7 milyar 635 milyon dolara ulaşarak, yeni yıllık rekorun işaretini güçlendirdi.

"KOBİ’lere uzanan bu başarı zincirini, hep birlikte daha da güçlendireceğiz”

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün verilere yönelik yaptığı değerlendirmede, “Bu rakamlar, sadece bir anlık başarı değil; kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere uzanan bu başarı zincirini, hep birlikte daha da güçlendireceğiz” mesajını paylaştı.

Yıl sonuna yönelik beklentiler iyice olumluya döndü

Sektörün ihracatı Mart ayında da yüzde 146,7’lik yüksek bir artış gerçekleştirmişti. Aylık bazda bu artışlar sonrası, yıl sonuna yönelik beklentiler iyice olumluya döndü. Sektör ilk etapta 10 milyar doları hedef olarak koymuştu. Savunma Sanayii Başkanı, daha önce yaptığı açıklamalarda, sipariş tutarlarına da işaret ederek 2 yıllık bir zaman içinde bu hedefin tutturulabileceğini vurgulamıştı. Sektörün mevcut eğilimi devam ettirmesi halinde bu yılın sonunda 9 milyar doların üzerine çıkması olası görünüyor.

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