Seyit Ardıç: Seçimden sonra kalkınma reformları ve ekonomiye odaklanmak gerekiyor

ANKARA/EKONOMİ

ASO Mayıs ayı Meclis Toplantısında konuşan Seyit Ardıç, kapsamlı bir ekonomik programla hızla yatırım ortamının iyileştirilmesini, yatırımlar açısından iş insanlarının belirsizliğe düşmesine de neden olan enflasyonun düşürülmesini beklediklerini vurguladı.

Seçim sonrası dönem için alınmasını bekledikleri önlemleri sıralayan Seyit Ardıç, “Finansmana erişimde çok ciddi sıkıntılarımız var. Ekonominin toparlanması için yeni hükümet bir an önce, istikrarlı, bütüncül ve iktisadi anlayışa uygun bir programın devreye alınması beklentimizdir. Halen dış ticaret ve cari açığımız ile dış borçlarımız yükselirken, kamu dengesinde de bozulma yaşandığını görüyoruz.

Özellikle faiz dışı açık verdiğimiz son dönemlerde, şeffaflık esası gözetilerek mali disiplinin ivedi bir şeklide sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer husus, enflasyonla mücadelede Merkez Bankasının bağımsızlığı ve saygınlığının önemidir. Ekonomik hayatta kurumların kalitesi hangi konuda olursa olsun başarılı olmanın ön şartıdır. Liyakatin öncelikle dirildiği, yeni yasama ve yürütme döneminde kurumların kamuoyu nezdinde güven tazelemesi acil bir gereklilik haline gelmiştir” diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye’nin ana gündeminin iktisadi gelişme ve bunu sağlamak için kaynak dağıtımı olması gerektiğini, Türkiye’nin 1950’lerden bu yana toplam faktör verimliliğinde azalma gözlendiğini belirten Seyit Ardıç, sayısallaşma, endüstri 4.0 gibi trendlerle verimlilik düşüşünü tersine çevirmenin yollarının aranması gerektiğini anlattı.

Türkiye’nin teknolojik ilerleme ve inovasyonla uzun dönemli refah artışına erişebileceğini ancak mevcut görünümde bu alanlardaki yatırımın OECD ve AB ortalamasının altında kaldığını belirten Ardıç, olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’de sanayicilerin üretimi sürdürdüğünü belirtti. Ardıç, “Fakat madalyonun diğer yüzüne baktığımızda, ithalatımız da sürekli olarak artıyor ve büyük dış ticaret açıkları veriyoruz. “Nitekim, ihracat bu yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarken, ithalat yüzde 11 oranında arttı. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30’dan fazla artarak yaklaşık 35 milyar dolara yükseldi” dedi.

Rekabetçi ve yenilenmiş bir yatırım stratejisinin de talepleri arasında olduğunu belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, yeni yatırımlarda yerlilik oranının yüksek olması, katma değerin hangi aşamada oluştuğuna dikkat edilmesi gerektiğini; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tedarik zincirini yerlileştirme stratejisine dikkat edilmesini talep etti.

Sektörel sorunlar yanında, Türkiye’nin eğitimini iyileştirme, beyin göçünü durdurma, gençleri teknoloji ve bilime yönlendirme adımları gerektiğini de belirten Ardıç, ASO olarak bu yöndeki çabaları desteklediklerini bildirdi.

Ankara için öneriler

Ankara’nın Avrupa’nın dördüncü büyük şehri olduğunu belirten Seyit Ardıç, Ankara çıkışlı uluslararası uçuş sayısının artırılmasını, limanlara demiryolu erişimi sağlanmasını, lojistik dezavantaj nedeniyle teşvik bölgesinin yükseltilmesini, fuar merkezi kurularak EXPO 2025 veya 2026’ya aday olunmasını önerdi. Bilişim Vadisi’nde Ankara yerine Kocaeli’nintercih edilmesini eleştiren Ardıç, projenin Ankara’da gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ASO Başkanı Ardıç, kısa vadeli alınması gereken önlemleri sıraladı:

-Yatırımını tamamlayamamış, zora düşmüş veya konkordato almış şirketlerin üretimini sürdürmesi için destek verilmeli.

-Teknoloji firmalarının geliştirdikleri ürünleri ticarileştirmesi desteklenmeli.

-OSB’lere tahsis edilen hazine arazileri altyapısı yapılarak yatırımcıya uzun vadeli kiralanmalı.

–OSB’erin yüzde 10-15’i iş geliştirme amaçlı ayrılarak düşük kirayla tahsis edilmeli.