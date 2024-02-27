She’s Mercedes platformu, genç kadınların güçlenmesini destekliyor

Merve YEDEKÇİ / İSTANBUL

Mart ayında başlayacak olan programın Haziran ayında bitmesi planlanıyor. Ayrıca, seçilen 30 başarılı mentiler, kendi kategorilerinden bir mentor ile birebir çalışma fırsatı elde edecekler.

Genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlayan programda her üç kategoride başarılı olan katılımcılara toplamda 1 milyon TL değerinde para ödülü verilecek. Program başvuruları 8 Mart 2024 tarihine kadar mentorink web sitesinden yapılabilecek.

OGGUSTO’nun kurucusu Özlem Güsar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, The Good Factor Kurucu Ortağı Betül Selcen Özer, Mercedes-Benz CMO Ezgi Yıldız Kefeli ve İyi ki Vakfı Kurucusu Füsun Kuran’dan oluşan She’s Mentoring jüri üyeleri program hakkında detayları paylaştı.

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “Bir toplumun sosyo-ekonomik anlamda gelişebilmesi için mutlaka kadınların iş hayatına katılması ve dönüşüm sürecini başlatması gerekiyor. ‘Bir kadının gerçekleşmiş düşü, bir diğerinin en büyük gücü’ söylemiyle yola çıkarak, kadınlar için ilham verecek bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Kadınlara verdiğimiz desteği artırmak ve topluma değer katmak amacıyla She’s Mercedes platformumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak ‘She’s Mentoring’i hayata geçirdik. Otuz beş yaş altı, yükseköğretimini tamamlamış ve minimum üç yıllık kariyer yolculuğu olan genç kadınlarımıza ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Sürdürebilirlik’ tercih edilen kategori oldu

‘Sürdürebilirlik’ başlığının tercih edildiğini belirten Kefeli sözlerine şöyle devam etti: “Bir hafta gibi kısa sürece elli başvuru aldık. Biliyoruz ki gün geçtikçe başvuru sayımız artacak. Bu platformda ‘sürdürülebilirlik’, ‘inovasyon & teknoloji’ ve ‘yaratıcı endüstriler’ başlıklarına odaklanıyoruz. Gelen başvurular arasından ‘sürdürebilirlik’ konusunu önde görüyoruz. Mentorlarımız arasında; Gaia&Gino Global Tasarım Markası Kurucusu ve CCO’su Gaye Çevikel, MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, Türkiye Kadın Girişimciler Başkanı Emine Erdem ve WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli gibi çok kıymetli isimler yer alıyor.”

The Good Factor Kurucu Ortak Betül Selcen Özer ise program ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu platform ile hayata geçirdiğimiz She’s Dreaming ile öz motivasyon, network ve yaratıcı liderlik bakış acılarının yer aldığı online eğitim programlarımız da yer alıyor. Önemsediğimiz bir diğer konu ise; programın sosyal etkisinin yüksek olması. Amacımız sadece seçilen genç kadınlara destek vermek değil. Programa katılamayan genç kadınlar için de She’s Dreaming buluşmaları yapacağız” dedi.

OGGUSTO Kurucusu Özlem Güsar ise; “Dört aylık eğitim programında genç kızlarımız nasıl ilerleme gösteriyorlar hepsini takip edeceğiz. Para ödüllü kaybetseler dahi ellerinde altın bilezik ile ayrılmalarını umut ediyoruz. Bu programı referans noktasına taşıyarak, beş sene sonra CV’lerde yer almasını umut ediyoruz. İlk yılımızdayız, biz de süreçte birçok şey öğreneceğiz. Her sene açacağımız bu programının bir sonraki sene jüri başvuru süresini daha geniş tutacağız. Bu proje daha güzel bir Türkiye için hepimizin projesi” şeklinde konuştu.