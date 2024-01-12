Silikozis hastalığı nedir? Silikozis hastalarına yapılan ödemeler ne kadar?

Silikozis hastalığı nedir?

Silikozis, kum, toprak, granit ve doğal olarak oluşan maddelerde bulunan bir mineral olan küçük silika parçacıklarının solunması ile meydana gelen ve akciğer dokusunun sertleşmesine neden olan akciğer hastalığıdır. Bu silika parçacıklarına çok fazla maruz kalmak pulmoner fibrozis olarak bilinen kalıcı akciğerde yara oluşumuna neden olur. Silikozis hastalığına müdahale edilmediği durumlarda nefes darlığı ve öksürük gibi belirtiler görülebilir. Bu hastalık genellikle iş ortamında kaynaklı olarak ortaya çıkar.

Silikozis hastalarına yapılan ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından silikozis hastalarına bağlanan, hastaların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlayan aylığa silikozis aylığı deniliyor. Bu aylık; yalnızca hastalığa dair birtakım semptomları taşıyan ve doktor tarafından kendisine silikozis teşhisi konulan kişilere bağlanıyor.

Silikozis aylığı başvuru şartları

Doktor tarafından kendisine silikozis teşhisi konulan kişiler; silikozis aylığına başvurabiliyorlar. Hastaların başvuru esnasında silikozis oranının yazılı olarak belirtildiği sağlık kurulu raporunu teslim etmeleri gerekiyor. Sigortasız işçiler ise SGK yerine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurabiliyorlar.

Silikozis aylığı ne kadar?

Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 oranında kaybedenler faydalanabilmektedir. Ödemeler aylık yapılmaktadır.

-Hafif Silikozis (%15-%34) hastaları için 4.050,51 TL

-Orta Silikozis (%35-%54) hastaları için 4.629,16 TL

-Ağır Silikozis (%55 ve üzeri) hastaları için 5.158,20 TL