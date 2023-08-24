Şimşek'ten 'kararlılık' mesajı
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın şahin faiz artışının ardından yaptığı paylaşımda 'kararlılık' mesajı verdi.
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Merkez Bankası, politika faizinde 250 baz puan artış beklentisine karşın 750 baz puan artışa gitti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şahin faiz kararı sonrası, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" paylaşımı yaptı.
Kararlıyız!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 24, 2023
Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…