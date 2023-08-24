  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Şimşek'ten 'kararlılık' mesajı
Takip Et

Şimşek'ten 'kararlılık' mesajı

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın şahin faiz artışının ardından yaptığı paylaşımda 'kararlılık' mesajı verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Merkez Bankası, politika faizinde 250 baz puan artış beklentisine karşın 750 baz puan artışa gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şahin faiz kararı sonrası, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" paylaşımı yaptı.

Piyasalarda 'TCMB' rüzgarıPiyasalarda 'TCMB' rüzgarıFinans

 

 