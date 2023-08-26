Şimşek'ten turizm grafikli 'istikrar' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye gelen turist sayısının grafiğini paylaşarak değerlendirmede bulundu.

Şimşek, İngilizce yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Turizmde patlama yaşanıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı!

Türkiye’nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran’daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık’ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu, liranın daha istikrarlı olmasını destekliyor.”