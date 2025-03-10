SIPRI: Türkiye'nin silah ihracatı yüzde 103 arttı

DW'nin haberine göre, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) küresel silah ticaretine dair raporunu yayınladı.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, Sudan başta olmak üzere Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve Gazze ile Lübnan'da savaşların yaşandığı son dört yılın tablosunu ortaya koyan raporda Türkiye'nin silah ihracatı ve ithalatına dair detaylar da yer alıyor.

SIPRI raporuna göre Türkiye, 2020-2024 döneminde küresel silah ihracatındaki payını yüzde 1,7'ye çıkardı. Bu oran, 2015-2019 döneminde yüzde 0,8 seviyesindeydi. Aynı periyotta Türkiye'nin silah ihracatı yüzde 103 büyüme gösterdi. Türkiye, bu performansla dünyanın en büyük 11'inci silah ihracatçısı oldu.

Geçen dört yılda Türk silah endüstrisinin en büyük müşterisi yüzde 18'le Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE'yi toplam ihracatta yüzde 10'luk pay ile Pakistan ve yüzde 9,9 ile Katar izledi.

İhracat yüzde 33 azaldı

Yerli silah sanayinin büyümesine paralel Türkiye'nin yurt dışından silah tedariki azaldı. Geçen dört yılda Türkiye, küresel silah ithalatındaki payını yüzde 1,1'e düşürdü. Bir önceki dört yıllık dönemde bu oran yüzde 1,7 olmuştu. Böylece Türkiye'nin silah ithalatı yüzde 33 azalmış oldu.

Türkiye 2020-2024 döneminde en fazla silahı İspanya'dan aldı. İspanyol üreticiler Türkiye'nin ithalatının yüzde 34'ünü karşıladı. İspanya'yı yüzde 24 ile İtalya ve yüzde 19 ile Almanya izledi.