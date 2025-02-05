Şirketlere TMSF kayyımı yasalaştı

ANKARA / EKONOMİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyım atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyım olarak atanabilecek.

Şirketlerin genel kurul yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın TMSF tarafından kullanılacak. Bu şirketler veya malvarlığı değerleri TMSF gözetiminde, TMSF’nin atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli bir tacir gibi yönetilecek. Bu şirketlerin veya malvarlığı değerlerinin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle şirketin veya varlıklarının ya da malvarlığı değerlerinin kısmen veya tamamen satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF tarafından karar verilebilecek. Satış ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızası aranmayacak. Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilecek.

DDK vakıflarda inceleme yapabilecek

Kanunla, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda düzenlemeye gidiliyor. Devlet Denetleme Kurulu (DDK), kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Diğer bir düzenlemeye göre; EÜAŞ, TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

Emeklilere 1969 lira fark ödenecek

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkaran, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin 2025 yılında 1000 lira olarak uygulanmasını öngören düzenlemelerin de yer aldığı kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Emeklileri ocak ayı için 1969 lira fark ödemesi yapılacak.