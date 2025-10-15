Siyasette ‘maksimalist talep’ tartışması

Canan Sakarya

Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti’ye yönelik “maksimalist talepler olmasın“ sözlerine, “Hangisi maksimalist talep? Demokrasi istemek, kardeşlik istemek, eşitlik istemek ne zamandan beri maksimalist talep oldu? Kürtüyle Türküyle Laz’ıyla Çerkeziyle, Alevisiyle Sünnisiyle bu ülkenin gençlerinin çağı yakalaması lazım” diye yanıt verdi.

Özel, Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ‘yurtdışına şikayet ediyorlar‘ eleştirilerine de yanıt verdiği konuşmasında, “Ne bir kelime eksik konuşacağız, ne de bir santim eğileceğiz. Biz içeride de, dışarıda da Türkiye’nin kazancını gözetiriz” dedi.

Özel, ekonomi politikalarını ve dolaylı vergileri eleştirerek, “Bir ülkede dolaylı vergi alınır mı? Alınır. OECD ülkelerinde de yüzde 20’lerde dolaylı vergi var, Türkiye’de yüzde 66. Dolaylı vergi dünyanın en alçak vergisidir” ifadelerini kullandı.

Şehitler ceset değil bizim kahramanlarımızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in şehitler için ‘gencecik cesetler’ ifadesini eleştirerek, “Herkesi sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir, onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır” dedi.

“27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin hükmü yoktur” diyen Bahçeli, geçtiğimiz hafta DEM Parti Grup toplantısında atılan ‘Apo’ sloganlarına ilişkin olarak ise “TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Meclis Grup toplantısında Cemevinin ibadethane olarak tescili konusunda engelleri birer birer kaldıracak irade ve cesareti sergilemek gerektiğini belirterek, “Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin Cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır” dedi.

Taleplerimizin hangisi maksimalist?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin “maksimalist taleplerden kaçınmalıyız” sözlerine Meclis Grup toplantısında, “Bizim taleplerimiz abartı değil, çağdaş bir demokraside bulunması gereken asgari standartlardır. Hangisi abartılı, hangisi uçuk, hangisi maksimalisttir?” diye yanıt verdi.

Bakırhan, herkesi kapsayan anayasal yurttaşlık, hukukun üstünlüğü, anadilde eğitim, kayyımların değil iradenin esas alınmasını, Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Yasası başta olmak üzere temel yasal düzenlemelerin yapılmasını, hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.