SocGen: TCMB faizi yüzde 31'e çekebilir

Fransız banka Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül toplantısında politika faizini 600 baz puanlık artışla yüzde 31’e yükselteceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Banka aynı zamanda bu faiz artışını dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık, 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık artışların takip edeceğini belirterek faizin yüzde 40 seviyesine kadar çıkarılacağını öngördü.

Analistler “TCMB büyük ihtimal sağlam faiz artışları yapacak, öte yandan reel faizler enflasyondaki artış sebebiyle keskin bir şekilde negatif kalacak. Daha fazla esneklik sağlayan finansal çevrenin normalleşmesi süreci orta vadede pozitif. Ancak bu durum kısa vadede lirayı zayıflatabilecek riskler de teşkil ediyor” dedi.

Lirada zayıflama öngörüsü

SocGen analistleri, yılın geri kalanında liranın zayıflamasını beklerken; yıl sonu dolar/TL beklentisi olarak ise, 30 seviyesine dikkat çekti.

SocGen'in raporunda “Gelecek yıl ortodoks politikalara kademeli dönüş Türkiye’nin temellerini iyileştirecek gibi gözükürken lirada daha fazla ama daha yavaş bir değer kaybı bekliyoruz” değerlendirmeleri yer aldı.