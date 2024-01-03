Son dakika: Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi! Benzin, motorin ve LPG'ye zam 1 saat içinde pompaya yansıdı
Son dakika haberi... Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak. Akaryakıt ÖTV’sindeki artış, pompa fiyatlarına LPG’de 1 lira, benzinde 2.31 lira, mazotta ise 2.17 lira olarak enflasyonun açıklanmasından sonraki 1 saat içinde yansıtıldı.
ANKARA-EKONOMİ / Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt ÖTV listesini güncelledi. Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş +yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı. Böylece benzin fiyatlarında ÖTV ve KDV dahil toplam litre başına 2.31 liralık artış oldu.
Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılarak 9 lira 21 kuruşa çıkarıldı. Bu ürünün satış fiyatındaki artış ise 2 lira 17 kuruş oldu. Otogazdan alınan ÖTV tutarı da aynı oranda artırıldı ve bu ürün grubundaki toplam fiyat artışı ise 1 lira olarak uygulandı.
TÜİK’in enflasyon verilerini duyurmasından yaklaşık 1 saat sonra Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt ürünlerinin yer aldığı I sayılı ÖTV listesini güncelledi. Bunun hemen ardından ise ÖTV artışları doğrudan akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldı.