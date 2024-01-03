Son dakika: Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi! Benzin, motorin ve LPG'ye zam 1 saat içinde pompaya yansıdı

ANKARA-EKONOMİ / Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt ÖTV listesini güncelledi. Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş +yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı. Böylece benzin fiyatlarında ÖTV ve KDV dahil toplam litre başına 2.31 liralık artış oldu.

Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılarak 9 lira 21 kuruşa çıkarıldı. Bu ürünün satış fiyatındaki artış ise 2 lira 17 kuruş oldu. Otogazdan alınan ÖTV tutarı da aynı oranda artırıldı ve bu ürün grubundaki toplam fiyat artışı ise 1 lira olarak uygulandı.

TÜİK’in enflasyon verilerini duyurmasından yaklaşık 1 saat sonra Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt ürünlerinin yer aldığı I sayılı ÖTV listesini güncelledi. Bunun hemen ardından ise ÖTV artışları doğrudan akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldı.