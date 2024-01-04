Akaryakıta ÖTV zammının ardından motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları 4 Ocak 2024)

TÜİK'in dün enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da belli oldu.

Akaryakıtta ÖTV'nin yüzde 25,6 artması üzerine pompa satış fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Benzinin litresine ortalama 2,31 lira, motorinin litresine 2,17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

Motorine indirim geliyor

Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 4 Ocak akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 36,84 liraya, Ankara'da 37,43 liraya, İzmir'de 37,61 liraya, Adana'da 38,02 liraya, Bursa'da 37,50 liraya, Diyarbakır'da 38,22 liraya, Trabzon'da ise 37,85 liraya çıktı.

Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 39,38 liraya, Ankara'da 39,97 liraya, İzmir'de 40,23 liraya, Adana'da 40,57 liraya, Bursa'da 40,03 liraya, Diyarbakır'da 40,77 liraya, Trabzon'da ise 40,45 liraya yükseldi.