SON DAKİKA... Anlaşma imzalandı: Baykar, İtalyan Leonardo'ya ortak oldu

İtalya'nın en büyük savunma ve havacılık şirketi Leonardo ile Baykar, insansız hava sistemleri alanında bir ortak girişim kurmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Leonardo CEO'su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Roma'da düzenledikleri basın toplantısında anlaşmayı duyurdu.

Ortak girişim İtalya merkezli olacak, üretimin ise her iki ülkede yapılması planlanıyor. Ortaklık, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacak.

Ortaklığın özellikle Avrupa pazarını hedef alması öngörülüyor.