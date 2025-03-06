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SON DAKİKA... Anlaşma imzalandı: Baykar, İtalyan Leonardo'ya ortak oldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Anlaşma imzalandı: Baykar, İtalyan Leonardo'ya ortak oldu
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İtalya'nın en büyük savunma ve havacılık şirketi Leonardo ile Baykar, insansız hava sistemleri alanında bir ortak girişim kurmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Leonardo CEO'su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Roma'da düzenledikleri basın toplantısında anlaşmayı duyurdu.

Ortak girişim İtalya merkezli olacak, üretimin ise her iki ülkede yapılması planlanıyor.  Ortaklık, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacak.

Ortaklığın özellikle Avrupa pazarını hedef alması öngörülüyor.

 

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