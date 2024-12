Son dakika... Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi... Türk-İş: Rakam konuşulmadı

Takip Et

Milyonlarca asgari ücretliyle birlikte tüm çalışanları yakından ilgilendiren, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı sona erdi.

Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkanlar Kurulumuzun asgari ücretle ilgili görüşlerini aldık. Komisyon toplantısında rakam hiç gündeme gelmedi" dedi. Ağar, "Biz hala aynı yerdeyiz. Biz para talep eden tarafız. Para veren hükümet bir rakam söylesin ki ona göre tavrımızı alalım diye daha önce söyledik. Görüşlerimizi, geçim şartlarımızı sunduk. Gerçekleşen enflasyondan bahsettik. Söylediklerimizden hemen hemen rakam çıkıyor. Bu kadar giderleri saymama rağmen giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Bakanımız görüşlerimizi aldı. Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç verilir diye düşünüyoruz. Temennimiz milletin kabul edebileceği bir ücret getirirler. Asgari ücret düşük olursa yine bir yıl çalışırız, bir yıl geçinemeyiz. Alım gücü 17 bin TL'nin 11 TL'si gitmiş alım gücünden dolayı. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Temennimiz oybirliği ile olsun" şeklinde değerlendirdi.

Bakan Işıkhan: Hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ konfederasyonu, işveren tarafını ise TİSK konfederasyonu temsil ediyor. TÜRK-İŞ, önceki komisyon çalışmalarında olduğu gibi, 4 asgari ücretli işçiyi komisyon üyesi olarak bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ağar, ikinci toplantı sonrası açıklama yapmıştı

İkinci toplantının sona ermesinin ardından konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyu ile paylaşalım, gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik, ancak rakam açıklanmadı. Toplu iş sözleşmeler aylarca sürer, müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı bulunan asgari ücretli konusunu yani Türkiye’de örgütlüden kat kat daha fazla asgari ücretli çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam koşulları belli. Bunu dikkate alarak ücretin belirlenmesi lazım. Sayın Hazine Bakanımız kötü günler geride kaldı diyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sevindirir. İyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını ödeyebilsinler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık ve dolayısıyla 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu" dedi.

İlk toplantıda neler konuşuldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından yaptığı konuşmada, "İşçi temsilcileri, işveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Enflasyon oranı, satın alma gücü, iş gücü piyasasının ihtiyaçları gibi konuları detaylı şekilde analiz ederek işçi ve işveren tarafını gözeterek adil asgari ücretin belirlenmesini ümit ediyoruz" şeklinde ifade etmişti. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını söylemişti.

Hakan Güldağ, Ankara'da konuşulan rakamı açıkladı

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, kulislerde en çok konuşulan rakamları ve en güçlü ihtimali açıkladı. Güldağ, şunları söyledi: “Üçüncü toplantıda her şeye rağmen belirlenmesi gereken bir asgari ücretle karşı karşıyayız. Bu zamana kadar yapılan açıklamalardan bir tahmin verirsek şu anda benim gördüğüm Ankara’daki kulislere bakılırsa 24 bin liraya doğru giden bir açılım var. Bu da neredeyse yüzde 40’ları buluyor. ‘24 bin liranın üzerine doğru da çıkabilir mi?’ diye de biz her gün, her dakika Ankara’dan bunu takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle de konuşulanları. Yüzde ve oran verilmedi diye bir açıklama yapıldı. Doğru. Resmi olarak oran verilmemiştir ama orada bir takım görüşmeler ve temalar oluyor. Birtakım istekler de var. Hükümet partisinde diyelim ki Cumhur İttifakı’nda bunlarla ilgili de açıklamalar geliyor. Bir yerlerden ‘En az açlık sınırının üstünde olmalıdır’ diye bir açıklama geliyor. Bir yerde bir üçe bölünmüşlük var. Bir kısım ‘27-28 bin bandında kalmalı ki program desteklensin, yoksa bu enflasyonla, dezenflasyon programını sekteye uğratır. Hasar verir’ deniyor. Yüzde 35’in mutlaka olması gerektiğini savunanlar var. Bir de 'Yeniden Değerleme Oranı yüzde 44 zaten biz niye tutuyoruz. Yüzde 45 en az olmalı’ diyenler var. Ama ben sayın Şimşek’in o 'yüzde 45 en az olmalı' diyenler tarafında olduğunu çok düşünmüyorum. Beklenen enflasyon için ‘ezdirmeyeceğiz’ ifadesini kullandığını düşünüyorum.”

Ücret seviyesine yönelik spekülasyonlar

Asgari ücretin 2025 yılı seviyesine yönelik çeşitli görüş ve spekülasyonlar da devam ediyor. Bu tutarların genellikle aylık 23 bin TL ile 25 bin TL arasında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Hükümet kanadından da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından, enflasyondaki gelişmeler, ekonomik programın, ayrıca işveren maliyetlerinin dikkate alınacağı bir yaklaşım içinde olacakları yönünde mesajlar gelmişti.

Asgari ücret doğrudan 7 milyon dolayında kişiyi ilgilendiriyor. Gelişmiş ekonomilerde asgari ücret en temel koruma aracı olarak, toplam çalışan sayısının küçük bir kısmını ilgilendirirken, son yıllarda Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle bozulan dengeler nedeniyle çalışanların çok büyük bir kısmının ücreti haline geldi. Çeşitli araştırmalara göre Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ından fazlası asgari ücret alıyor. Komşu ücret denilen, asgari ücretten az bir tutarda yüksek ücret alanlarla birlikte bu oranın yüzde 60’lara yaklaştığı yönünde çalışmalar bulunuyor.

Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.