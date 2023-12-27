Son dakika... Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e sürpriz asgari ücret ziyareti: Rakam ne zaman açıklanacak?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamanını etkileyen 2024 asgari ücreti için süreç devam ediyor. Milyonlarca çalışan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı için çalışmalar sürüyor. Kabine toplantısının ertelenmesinin ardından işçi kesimi davet olabileceği ihtimaliyle beklemeye başlamıştı.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan bilgi aldıktan sonra, yeni bir toplantı için gün ve zaman belirlenecek. Toplantının bugün (27 Aralık) içinde olabileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafların tamamının katılımıyla bir ücret açıklanmasını sağlamak yönünde hareket edeceği belirtiliyor. Ücretin ise belirli bir noktaya kadar geldiği ancak ancak son noktanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkısıyla konulacağı kaydedildi.

Bakan Işıkhan’dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

Asgari ücretin genel seviyesi dışında, işverenler açısından bütçeden verilen desteğin miktarı da önem taşıyor. Bu desteğin artırılması talebi bulunuyordu.

Bakan Işıkhan'dan görüşme sonrası açıklama

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" dedi.

Asgari ücret toplantısı saat 16.30'da mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan bilgi aldıktan sonra, tarafları toplantıya bizzat davet ettiği iddia edildi. Asgari ücrete ilişkin saat 16.30'da Beştepe'de görüşme olacağı da öne sürüldü. Ancak henüz işçi, işveren tarafına ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a görüşmeye ilişkin davet gitmediği belirtildi.