Son dakika... Cari denge mayısta açık verdi: Beklentilerden iyi gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık kaydetti. Piyasa beklentisi, 1,58 milyar açık verileceği yönündeydi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 263 milyon dolar fazla verdi.

Yıllıklandırılmış cari işlemler hesabında 25,19 milyar dolar açık oluştu.

Net hata ve noksan kalemi, mayıs ayında 4,47 milyar dolar fazla verirken, nisan ayında bu veri 282 milyon dolar açık seviyesindeydi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.199 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4.724 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.915 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.607 milyon dolar net çıkış ve 153 milyon dolar net çıkış kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 5.637 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 529 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6.051 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 452 milyon dolar ve 270 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.254 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 368 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1.107 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3.420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 17.593 milyon dolar net artış olmuştur."