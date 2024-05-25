SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden korku saldılar

İSTANBUL - EKONOMİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 37’nci Olağan Seçimli Genel Kurulu ve “III. Ustalara Saygı Ödül Töreni”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK yönetim kurulu üyeleri ile iş konseyi başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında dört usta isme saygı ödülü verilirken, genel kurul neticesinde DEİK’in yeni dönem yönetim ve denetleme kurulu da belirlendi.

Türkiye Yüzyılı inşasına omuz veren herkesin yanında olduklarına dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Siz çalıştığınız, ürettiğiniz, yatırım yaptığınız, ihraç ettiğiniz, Türk ekonomisine katkıda bulunduğunuz sürece biz de sizlerin yanında olacağız. Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını artıran, Türkiye Yüzyılı inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir. Hayata bakışımız, olaylara, sorunlara yaklaşımımız farklılık arz edebilir. Bunların tamamı Türkiye'nin büyüklüğünü, beşeri ve kültürel hazinesinin zenginliğini gösteren birer işarettir. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Herkesin fikrine, düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Kalbi Türkiye için çarpan, Türkiye için hayal kuran, büyük ve güçlü Türkiye hayali ile heyecanlanan, Türkiye'nin müreffeh ve mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır.”

“Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk Lirası varlıklara ilgisi arttı”

Türkiye’nin son bir yılda üst üste 3 seçim geçirdiğini, seçimin ülke ekonomisini genel olarak durağan hale getirdiğini ifade etti. Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, ana sıkıntının ise enflasyon olduğunun altını çizdi. Enflasyon dışında, hedeflerin üzerinde bir başarı sergilediklerini söyleyen Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “Ekonomide yol haritamız, OVP ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, seçimlere ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Ülkemizin geleceğini riske atmadık. Seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Daha atamaları saymıyorum bile. Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek haneye indirmek suretiyle milletimizin refahını arttırmaktır. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Bir kesim 31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Döviz kuru üzerinden korku saldılar. İnsanları Dolar, Euro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Kararlıyız, sabırlıyız. Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyor. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz. Piyasa beklentileri de öngörülerimizi destekliyor. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de artıyor. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk Lirası varlıklara ilgisi arttı.”

Yeni STA’lar masada

Bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 377 milyar dolar ihracat ve döviz geliri hedeflediklerini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yıl sonunda bu rakamı yakalayacağımıza ve yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır. Zaten bu yılın ilk 5 aylık verileri bu tahminimizi güçlendirmektedir. Türkiye artık 1 trilyon 118 milyar dolarlık üretimi ile dünyanın en büyük 17’nci, satın alma gücü paritesi temelinde ise 11’nci büyük ekonomidir” dedi.

İhracatı artırmak, sanayiin rekabetçiliğini güçlendirmek ve Türkiye’ye yabancı sermaye çekmek amacıyla yeni nesil ticaret anlaşmalarını müzakere ettiklerinin altını çizen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün itibarıyla, ülkemiz 23 STA’yı ve 4 TTA’yı yürürlüğe koymuş bulunuyor. Son bir yılda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Azerbaycan ile imzaladığımız Ticaret Anlaşmaları ve Protokoller yürürlüğe girmiştir. Ukrayna ile STA’mız onaylanma sürecindedir. Körfez İşbirliği Konseyi ve İngiltere ile müzakereler başlatılmıştır. Avrupa Birliği ile yakında Gümrük Birliği’ni hizmetler sektörüne genişletme müzakerelerini başlatmayı umuyoruz. AB ile ekonomik ve ticari bağlarımızı canlandırmaya yönelik geçtiğimiz yıl başlattığımız dinamik diyaloğu ilerletmek için gayret etmeye devam edeceğiz. Afrika, Orta Doğu ve Körfez, kuzey komşularımız, Kuzey ve Güney Amerika, Uzakdoğu, kısaca tüm dünya ile ilişkiler ağımızı genişletiyor, güçlendiriyoruz.”

İş dünyasının en önemli beklentisi öngörülebilirlik

Geçen yıl ‘Ustalara Saygı Ödülleri’nin deprem nedeniyle yapılamadığını belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, “Bu yıl birlikteyiz, ama gönüllerimiz yine buruk. Ne yazık ki, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık trajedisi devam ediyor. Sivillerin, kadın ve çocukların hedef alındığı insanlık dışı sürecin derhal sonlandırılmasını, acilen kalıcı barışın sağlanmasını diliyorum. Bu çerçevede, devletimizin, yeterli ve sürekli yardım sağlanıncaya kadar, İsrail'e ihracat ve ithalatın durdurulması kararını, iş dünyası olarak önemli buluyor ve destekliyoruz. Alınan kararın ticari yansımalarının farkındayız ve Cumhurbaşkanımıza, süreci iş dünyasıyla istişareyle götürecekleri açıklaması için teşekkür ediyorum” dedi.

DEİK’İn 152 iş konseyi ile 5 bin üye sayısına ulaştığını kaydeden Olpak, şunları söyledi: “Son 1 yıl içinde 2 bini aşkın ticari diplomasi etkinliği gerçekleştirdik. Ticarette serbestleşmeyi konuşurken, ticaret kampları oluştuğunu gördük. Küresel ticaretin jeopolitik risklerle yön değiştirdiğine şahit oluyoruz. Bu süreçte, yeni fırsat ve tehditlerin ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Yeşil dönüşümün getirdiği yatırım ve büyüme fırsatlarını da, risklerini de görüyoruz. DEİK olarak, tüm bu küresel trendleri yakından takip ediyor, strateji ve faaliyetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Diğer taraftan, ekonominin yarısının kurallar, diğer yarısının ise beklenti yönetimi olduğu gerçeğini biliyoruz ve iş dünyası olarak en önemli beklentimiz, öngörülebilirlik. Enflasyonla mücadele programıyla fiyat istikrarının bir an önce sağlanması ve yapısal reformlarla verimlilik ve rekabetçiliğimizin artırılması beklentimiz. Zorluklarına rağmen, geçmişte neleri başardığımıza baktığımızda, bunları da el ele başarabileceğimize inanıyorum.”

İsrail’e baskı sürecek

Türk ekonomisine ve dış ticaretine dair her konuda DEİK ve iş dünyası ile yakın diyalog içinde olmanın gayretinde olduklarına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz” dedi.

Dört ustaya saygı ödülü verildi

Türkiye-Kazakistan, Türkiye-Gürcistan, Türkiye-Letonya, Türkiye-Belarus, Türkiye-Tacikistan ve Türkiye-Norveç İş Konseylerinin Kurucu Başkanı Ahmet Şahap Ünlü

Türkiye-İran İş Konseyi Kurucu Başkanı Ali Osman Ulusoy

Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Japonya İş Konseyi Kurucu Başkanı Şarık Tara

DEİK Eski Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu