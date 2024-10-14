SON DAKİKA... Memur servislerinin kaldırılması kararından geri dönüldü

ANKARA (EKONOMİ)

Mayıs ayında yayımlanan kamu tasarruf tedbirleri genelgesinde yer alan kamu kurumlarının servislerinin kaldırılmasına ilişkin hükümden geri dönüldü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından kamu kurumlarına gönderilen yazıda, 17 Mayıs 2024’te yayımlanan genelgede toplu taşıma olan yerlerde servis hizmetlerinin sonlandırıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, kamu kurumlarından gelen taleplerde servis ihtiyacının devam ettiği, özellikle bakanlık merkez teşkilatlarının yer aldığı yerlerde bireysel araç kullanımının arttığı, trafiğin yoğunlaştığına dikkat çekilerek, bunun aynı zamanda kamu personelinin mağduriyetine de yol açtığı kaydedildi.

Yazıda, yapılan değerlendirme sonucunda kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve personel mağduriyetinin giderilmesi amacıyla personel servis hizmeti sunması Cumhurbaşkanlığı iznine tabi bulunan kamu kuruluşlarına genelgedeki kriterlere uyulması şartıyla izin verildiği bildirildi.

Öte yandan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yalçın, paylaşımında "Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Savunma ve güvenlik hariç servis hizmetinin sözleşme bitiminde sona ereceği duyurulmuştu

Daha önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı açıklanmıştı.

Karar kamu çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.