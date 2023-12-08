Son dakika... Merkez Bankası Başkanı: Reeskont limiti artırılacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont limitleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Erkan, "Temmuz'da 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Erkan, yatırım taahhütlü avans kredileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erkan, "Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 milyar TL seviyesine yükseltilmişti

Merkez Bankası, 21 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerinde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limitinde yaptığı güncellemelerle günlük limitleri önceki düzeyine göre toplamda 10 kat artırılarak 3 milyar TL seviyesine yükseltmişti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise İSO toplantısında ticari bankaların reeskont kredilerindeki payının artırılması üzerinde durduklarını söylemişti.