Son dakika: Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da belli oldu. Peki, ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu.
Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyerlerinin kirasında ise TÜFE rakamı belirleyici olmaya devam ediyor.