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Sigara grupları zamları açıklamaya başladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı. Sigara grupları yeni zamları açıklamaya başladı.

Haber Merkezi
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Sigara grupları zamları açıklamaya başladı
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Zammın ardından JTI gurubunda güncel fiyatlar şu şekilde oldu:

Yeni yapılan zamdan önce sigara satış fiyatları şu şekildeydi:

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