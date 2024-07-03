Sigara grupları zamları açıklamaya başladı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı. Sigara grupları yeni zamları açıklamaya başladı.
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Zammın ardından JTI gurubunda güncel fiyatlar şu şekilde oldu:
Yeni yapılan zamdan önce sigara satış fiyatları şu şekildeydi: