Sonbahara kadar kur sabit kalır mı? Mahfi Hoca yanıtladı

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisine dair tespit ve önerilerini hem kendi adını taşıyan blogunda, hem de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında Dolar ve Euro kurunun yükselip yükselmeyeceği sorusu geliyor.

İktisatçı, akademisyen ve yazar Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X hesabından "Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Dr. Eğilmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı" diye sorular geliyor bana. Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon karşınıza çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız burada. Biliyorum böyle yaşamak çok yorucu bir şey ama gerçek bu.