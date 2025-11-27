Sosyal konut projesine 5 milyon 314 bin başvuru yapıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin başvuru sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Kurum, 10 Kasım'da başvuruların başladığı Yüzyılın konut projesine yoğun talep olduğunu duyurdu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, projeye 5 milyon 314 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek, “Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır” ifadelerini kullandı.