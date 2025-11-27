CHP, 39. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor: Neler bekleniyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 17 yıl sonra tamamen yenilenen parti programını oylayacağı, genel başkan seçimi yapacağı ve yönetim kadrosunda yenilenmenin beklendiği kurultaya Cuma günü başlıyor.

28-30 Kasım günleri arasında düzenlenen 39'uncu Olağan Kurultay CHP'nin son iki yıldaki dördüncü kurultayı olacak. Parti tüzüğüne göre olağan kurultayların iki yılda bir yapılması gerekiyor ancak bu süre önemli gelişmeler durumunda üç yıla kadar çıkabiliyor.

CHP'nin bir önceki olağan kurultayı yani 38'inci Olağan Kurultay 4-5 Kasım 2023'te düzenlenmişti.

Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek olan kurultay uzun süredir iktidarın baskısı altındaki CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık niteliği taşıyor.

Kurultay programında neler var?

Partinin yetkili organları 27 Kasım Perşembe günü toplanarak tüm hazırlıkları ve yeni listeleri ele alacak.

"Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirilecek ve parti tarihindeki ilk "seyirciye açık" şekilde planlanan 39'uncu Olağan Kurultay'ın programı ise netleşti.

Kurultayın ilk günü olan 28 Kasım Cuma, 17 yıl aradan sonra hazırlanan ve tamamen yenilenen parti programı delegelerin onayına sunulacak.

İkinci gün yani 29 Kasım Cumartesi günü genel başkanlık seçimi yapılacak. Üçüncü ve son gün ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer parti organlarının üyeleri seçilecek.

CHP kurultaya 52 yurtdışı temsilciliği, doğal delegeler, onur üyeleri, eski genel başkanlar ve diğer siyasi partilerin temsilcilerini de davet etti.

Salonun bir bölümü ise ilk kez parti üyelerine ayrılacak ve böylelikle pek çok CHP'li kurultayı tribünlerden izleyebilecek.

17 yıl sonra tamamen yenilenen parti programı

CHP'nin 21 Kasım'da kamuoyuyla paylaştığı ve delegelerin onayına sunulacak olan yeni parti programı "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" ana sloganıyla hazırlandı.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre, programda ekonomiden dış politikaya kadar farklı konu başlıklarında yer alan öneriler ve politikaların kurultayda küçük değişikliklerle kabul edilmesi bekleniyor.

Demokrasi, Yönetim ve Adalet; Kalkınma, Sosyal Devlet; Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik ana başlıkları altında toplanan programın önümüzdeki aylarda tüzük değişikliğiyle birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2008'den beri güncellenmeyen program, sosyal demokrasinin güncel ihtiyaçlarına göre Genel Başkan Yardımcısı ve Program Hazırlık Komisyonu Başkanı Selin Sayek Böke'nin koordinasyonunda revize edildi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nı sadece kendi üyelerine değil tüm Türkiye'ye "İktidar için hazırız" mesajı vermek için bir platforma dönüştürmek istediği belirtiliyor.

Özel tek aday, PM'de yenilenme

Genel Başkan Özgür Özel, Kasım 2023'teki olağan seçimli kurultay zaferinden sonra iki kez de olağanüstü kurultaylarda güven tazelemişti.

Özel, bu kurultayda dördüncü kez kürsüye çıkacak ve genel başkanlık için delegelerin oyunu isteyecek. Kurultayda delege olarak kayıtlı bin 300'den fazla kişi oy kullanacak.

Şu ana kadar başka hiçbir isim adaylık talebiyle çıkmadığı için Özel'in tek aday olarak seçilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Genel Başkan adaylığı için delege sayısının en az yüzde 5'inden yani yaklaşık 65 delegeden imza almak gerekiyor.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "İsteyen yeterli imzayı toplayarak aday olabilir. Bu demokratik bir haktır" diyerek genel başkanlık yarışına kapıyı aralık bıraksa da Özel'in seçime rakipsiz girmesi bekleniyor.

Öte yandan genişletilmesi düşünülen Parti Meclisi (PM) listesinde kapsamlı bir yenilenme bekleniyor. Kulislerde, mevcut 60 kişilik PM'nin yaklaşık üçte ikisinin değişebileceği, sayının artırılabileceği, özellikle gençlere, kadınlara ve doğu-güneydoğu illerine daha fazla temsiliyet verilebileceği konuşuluyor.

Parti Meclisi'nde olup da etkin şekilde çalışmayan isimlerle yolların ayrılabileceği belirtilirken; Muharrem İnce, Salih Uzun, Bahadır Erdem gibi isimlerin PM'ye girebileceği de gelen bilgiler arasında.

Bir diğer beklenti ise gölge kabine uygulamasının Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sistemi içerisine dahil edilmesi.

Kılıçdaroğlu ve parti içi eleştiriler ne kadar etkili?

Bu arada eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada 22 Kasım akşamı paylaştığı 3 dakikalık video ile gözler Kılıçdaroğlu ve az sayıdaki destekçisinin kurultayda ne yapacağına çevrildi.

Ancak şu ana kadar kulislere yansıyan bilgiler Kılıçdaroğlu'nun ya da ona yakın başka bir ismin aday olarak çıkmayacağı yönünde.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin "yolsuzluklardan arınması gerektiği" iddiasıyla çektiği video parti yönetiminde ve pek çok CHP'li tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Özel yönetimine muhalifler aday çıkarmayacak olsa da kurultayda yapacakları konuşmalarda eleştirilerini dile getirmeleri bekleniyor.

Barış Övgün: Baskı ortamında bu kurultayı yapmak başarı

Peki bu kurultayın önemi nedir ve CHP üstündeki baskının ötesine geçerek yeni programını ve vaatlerini önümüzdeki dönemde halka anlatabilecek mi?

Siyaset Bilimci Barış Övgün'e göre böyle bir baskı ortamında CHP'nin olağan kurultayını yapabilmesi başlı başına bir başarı. Övgün, bu nedenle 39'uncu Olağan Kurultay'ın parti tarihinin en önemli kurultaylarından birisi olacağını söyleyerek, bunu şöyle açıklıyor:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı inanılmaz bir baskı ve abluka süreci var. Mahkemeler, yargı kararları, medya eliyle açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, İmralı süreci, kayyumlar… O yüzden bu atmosferde bir olağan kurultay yapmak bile aslında bir başarı."

Barış Övgün, kurultayın üç gün sürecek olmasını ve 17 yıl aradan sonra parti programının yenilenmesini önemli bulduğunu söylüyor. Övgün, diğer siyasi partilerin programlarının genellikle yüzeysel kaldığı ve birbirini kopyaladığı bir siyasi atmosferde CHP'nin bir yıldır hazırladığı vaatlerini ve programını anlatabilmesinin gerekliliğine şöyle dikkat çekiyor:

"Bundan sonra parti programının ön planda olması, bu programla uyumlu olarak yönetimin değişmesi gerekiyor. Bu kurultaydan sonra şunu daha çok göreceğiz diye tahmin ediyorum; şu ana kadar daha çok siyasi koşullar gereği Özgür Özel'i çok konuştuk. Ama bundan sonra ayrıca Özgür Özel'in kadroları da konuşulacak."

Bu arada kurultayın ardından Özel'in ve yeni yönetimin daha çok sahada olması ve parti programının ve vaatlerin halka daha somut ve özet şekilde, gerekirse ev ev dolaşılarak anlatılmasının planlandığı belirtiliyor.