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SPK'dan borsa için üç karar: Açığa satışa yasak, geri alım kolaylaştırıldı, kredili işlemler esnetildi

Sermaye Piyasası Kurulu, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle alınan bazı tedbirleri duyurdu.

Haber Merkezi
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SPK'dan borsa için üç karar: Açığa satışa yasak, geri alım kolaylaştırıldı, kredili işlemler esnetildi
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

25 Nisan'a kadar yasaklandı

SPK, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 24 Mart 2025 tarihinden 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdi.

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