SPK onayladı, 3 şirket daha borsa yolunda

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı. MHR Gayrimenkul Yatırım, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz süreci başlayacak.



SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre;



MHR Gayrimenkul'un 620 milyon TL olan sermayesinin 827 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 207 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 4,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Borlease Otomotiv'in 140,5 milyon TL olan sermayesinin 168,7 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28,2 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Bor Holding AŞ’ye ait 18,8 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 47 milyon TL pay halka arza konu edilecek.



Fazla talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ’nin sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 25,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Dofer Yapı'nın 41,75 milyon TL olan sermayesinin 55,75 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mustafa Doğan’ın sahip olduğu 1,59 milyon TL, Yağmur Doğan’ın sahip olduğu 690 bin TL, Mert Doğan’ın sahip olduğu 690 bin TL ve Yasemin Doğan’ın sahip olduğu 30 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.