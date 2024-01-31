SPK, Tuğçelik ve Panpet'in bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kayseri Şeker Fabrikası AŞ’nin bağlı ortaklığı Panpet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı.
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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Tuğçelik'in iç kaynaklardan karşılanmak üzere 150 milyon TL, Panpet'in 34 milyon TL bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.
Artırım sonrası Tuğçelik'in sermayesi 30 milyon TL'den 180 milyon TL'ye, Panpet'in 37,5 milyon TL'den 71,5 milyon TL'ye çıkacak.