SPK, Tuğçelik ve Panpet'in bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Tuğçelik'in iç kaynaklardan karşılanmak üzere 150 milyon TL, Panpet'in 34 milyon TL bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.

Artırım sonrası Tuğçelik'in sermayesi 30 milyon TL'den 180 milyon TL'ye, Panpet'in 37,5 milyon TL'den 71,5 milyon TL'ye çıkacak.