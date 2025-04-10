SPK'dan 5 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre Kurul, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 700 milyon liralık, Başer Finans Faktoring AŞ'nin 50 milyon liralık, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ'nin 2 milyar liralık, Koç Finansman AŞ'nin 2 milyar 50 milyon liralık, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 7 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4,8 milyar liralık, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ 1 milyar 76,6 milyon liralık, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 565 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay veren SPK, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ'nin 336 milyon liralık, Özsu Balık Üretim AŞ'nin 60 milyon liralık, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 75 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası, TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı başvurusunu kabul eden Kurul, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ’nin Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Portföy Yönetimi AŞ’nin Ak Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Trio Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi.

SPK ayrıca Ziraat Dinamik Banka AŞ’nin yurt içinde emir iletimine aracılık, yurt içinde işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyeti ile sınırlı saklama hizmetinde bulunmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye 246 bin 511,5 liralık para cezası verilmesini kararlaştıran Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 19 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.