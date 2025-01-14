SSB Görgün: Türkiye savunma sanayii ihracatında 11. sırada

Mehmet KAYA/ANKARA

Haluk Görgün, savunma sanayiindeki projelere yönelik detaylı bilgi verdi. ABD’den uzun süredir gündemde olan F-16 modernizasyon paketi ve F-16 satınalma konusunda farklı bir söylem tercih etti. Soru cevap bölümünde konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Görgün, “Bizim modernizasyon dahil herhangi bir pakete ihtiyacımız yok. Biz bu türden ürünlerin hepsini yerli olarak üretebiliriz, yerli olarak her türlü bileşeniyle birlikte üretebiliriz” dedi. Haluk Görgün, ABD’den F-16 modernizasyon paketleri ve yeni nesil F-16 tedariği projesini Milli Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğünü hatırlatırken, değerlendirmesinin genel bir değerlendirme olduğunu vurgularken, SSB olarak ana görevlerinin sistemleri yerli ve milli olarak üretmek, ihtiyacı karşılamak olduğunu, bu nedenle yerli üretimi savunduklarını söyledi.

Türkiye savunma sanayii ihracatında 11. sırada, sektörün ekonomiye teorik katkısı en az 40 milyar dolar

Haluk Görgün, 2024 yılının Türk savunma sanayii açısından başarılı bir dönem olarak yaşandığını, çok sayıda ilkin gerçekleştiğini belirtti. Sektörün ihracat hedefinin üzerinde 7 milyar 154 milyon dolarlık ihracatla, savunma sanayii ihracatı yapan ülkeler arasında 11. Sırada bulunduğunu söyleyen Haluk Görgün, ithalatı önleme-toplam ekonomik fayda açısından ülke ekonomisine 40 milyar doların üzerinde katkı yaptığı anlamına geldiğini belirtti. İstenildiği zaman tedarik edilememe, uzun süreli ürün bağımlılığı gibi stratejik katkı düşünüldüğünde ülkeye çok yönlü katkının sözkonusu olduğunu vurguladı.

İşte KAAN 2. prototipi

Ürünlere yönelik kritik katkılar: 3 ALTAY tankı bu yıl teslim edilecek

Savunma sanayiinde 1100’ün üzerinde porjenin devam ettiğini hatırlatan Görgün bunların toplam tutarının 100 milyar doların üzerinde olduğunu vurguladı. Türkiye’nin yürüttüğü büyük projelere ilişkin bilgi de veren Görgün, bunlar arasında uzun süreli gecikmeye konu olan ALTAY tankı projesinde seri üretimin başladığını ve 2025’te 3 ürün teslim edileceğini, toplam seri üretim ALTAY tankı üretiminin 252 olduğunu, bu tankta kullanılacak BATU motorunun da hızla ilerlediğini kaydetti.

İnşasına başlanan uçak gemisi için 4-5 yıllık bir perspektif çizdiklerini kaydeden Görgün, hava savunma fırkateyni ve milli denizaltı ile birlikte uçak gemisinin benzer sürelerde tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

KAAN savaş uçağı projesinde de ilk kez 2. Prototip üretiminden bir fotoğraf gösteren Haluk Görgün, toplam 6 prototip üreterek test ve geliştirme sürecini hızlandıracaklarını, 2028’de ilk KAAN’ın yabancı motorla teslim edileceğini, 2030’dan itibaren de yerli motorlu KAAN uçaklarının teslimine başlanacağını tekrarladı. Savunma Sanayii Başkanı, halen KAAN’da kullanılan F-110 motorları yerine ilk teslimatta farklı bir motorun da olabileceğini ima etti.

2025 hedefleri

Türkiye’nin küresel SİHA-İHA-TİHA pazarında yüzde 60’lık bir pay aldığını belirten Haluk Görgün, 2025’te her türlü platform ihracatına ağırlık verileceğini açıkladı. Türkiye’nin 2023 ve 2024’te toplam 20 milyar dolardan fazla yurt dışı sipariş sözleşmesi imzaladığını açıklayan Görgün istikrarlı bir ihracat planladıklarını anlattı. 2025’te 200’ün üzerinde proje tamamlamak istediklerini ana stratejinin “sahada sürpriz etkisi olacak yerli yüksek teknolojili ürünler” olduğunu belirtti.

Başka ülkelerle işbirliğine açığız

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN projesine katılma için başka ülkelerin ilgi duyduğu haberlerinin yoğunlaştığı ortamda, Türkiye’nin yürüttüğü projelere başka ülkelerinin katılımına açık olduğu mesajını verirken, bunda sürdürülebilir, adil ve taraflara katkı sağlayacak kriterleri dikkate alacaklarını belirtti.