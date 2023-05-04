Starbucks kahveye zam yaptı! Filtre kahve fiyatı ne kadar?

Yaygın kahve zinciri Starbucks, ürün fiyatlarına yeniden zam yaptı, ürünlere ortalama yüzde 20 zam yapıldı.

Kahve alışkanlığı olanların uğrak adresi Starbucks, Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı. Zamlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Filtre kahve fiyatı ne kadar arttı?

Küçük boy filtre kahve, 32 liradan 39 liraya çıktı. Orta boy filtre kahve fiyatı da 36 liradan 44 liraya, büyük boy ise 41 liradan 49 liraya yükseldi.

Starbucks Americano’nun fiyatı ne kadar oldu?

Americano’nun fiyatlar; küçük boyda 42 liraya, orta boyda 47 liraya ve büyük boyda 53 liraya yükseldi.

Starbucks Mocha’nın fiyatı ne kadar oldu?

Küçük boy Mocha 53 liradan 62 liraya, büyük boy Mocha ise 67 liradan 79 liraya çıktı.

Soğuk içeceklerde de artış yapıldı mı?

Starbucks’ın soğuk içeceklerinden Berry Hibiscus Refresha’nın küçük boyu 62 lira, orta boyu 69 lira, büyük boyu da 76 liradan satılacak.

Cool Lime Refresha’nın fiyatları ise küçük boyda 62 lira, orta boyda 69 lira, büyük boyda 76 lira oldu.

Iced Latte’nin küçük boy fiyatı 48 lira olurken, büyük boy fiyatı ise 61 lira oldu.

Iced White Chocolate Mocha’nın büyük boyu ise 80 TL’ye ulaştı. Bu fiyat orta boyda 72 lira olurken küçük boyda 63 lira oldu.