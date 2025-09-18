Stratejik sektörlerde teknoloji odaklı 2 fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayacak

ANKARA (EKONOMİ) – Güvenlik, akıllı yaşam teknolojileri, yangın vb. risklere yönelik çözümlerin yer aldığı ISAF 2025 ile, veri merkezlerini kapsayan Data Center Eurasia 2025, 8-11 Ekim 2025 günlerinde İstanbul Fuar Merkezinde aynı anda yürütülecek. Fuar organizasyonundan yapılan açıklamada, her iki fuarın uluslararası vizyonu temel alacağı belirtildi.

Güneş panelleri ve orman yangınları odakta

Açıklamada, Data Center Eurasia’nın ilk kez, ISAF’ın ise 29. Defa düzenleneceği vurgulanarak, bu kapsamdaki bir fuar organizasyonunun bölgenin en kapsamlılarından biri olacağı belirtildi. Açıklamada, ISAF 2025’te 250’nin üzerinde katılımcı firmanın 1000 dolayında markasını sunacağı, 20 binden fazla profesyonel ziyaretçi beklendiği kaydedildi. 2025 fuarının yangın güvenliği odaklı olacağı belirtilen açıklamada, Türkiye’de son yıllarda yangınlardaki artışa dikkat çekildi. Bu kapsamda, araç, son yıllarda yoğun yatırım yapılan güneş panelleri, bina, orman yangınlarına karşı çözümler ve koruyucu ekipmanlar fuarda görücüye çıkacak. Fuara, büyükşehir belediyelerinin itfaiye daire yöneticilerinin de davetli olduğu kaydedildi.

Veri merkezlerinde bölgesel gelişme hızlandı

İlk kez düzenlenecek Data Center Eurasia 2025’te Türkiye ve bölgenin ihtiyaç duyduğu veri merkezi teknolojilerinin odak olacağı ve Türkiye ile bölgenin ihtiyaçlarının ön planda olacağı vurgulandı. Fuar kapsamında düzenlenecek konferans ve panellerde sektördeki son gelişmeler tartışılacak. Bu fuara, Danimarka, Finlandiya, Kore, Japonya, Amerika, Çin, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Rusya, İran, Ukrayna’dan katılımın kesinleştiği belirtildi. Veri merkezleri açısından sürdürülebilirlik, verimlilik ve daha birçok ülke yer alıyor. Böylece etkinlik, veri merkezlerinde sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, yapay zekâ uygulamaları, altyapı yatırımları ve yeni nesil teknolojiler gibi konularda en güncel gelişmeleri gündeme taşıyacak.

Veri merkezlerinde, bankacılık, inşaat, telekomünikasyon, teknoloji firmaları ve kamu kurum ve kuruluşlarının odak alınacağı belirtildi. Her iki fuar da, Türkiye’nin güvenlik ve teknoloji alanında bölgesel merkez olma yolundaki konumunu güçlendirmenin hedeflerden biri olduğu kaydedildi.