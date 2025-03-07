Sürpriz yapmayan Merkez’den nisanda da indirim bekleniyor

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısı kararını açıkladı ve piyasa beklentilerine paralel politika faizinde 250 baz puanlık indirim yaptı. Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekildi.

Şubat ayı enflasyonunun beklenenden çok iyi gelmesiyle faiz indirim boyutunda artış bekleyenler olsa da piyasaya uygun hareket eden Merkez Bankası PPK kararının ardından borsada bankacılık hisselerinde satışlar hızlandı, yüzde 1’i aştı. Uzmanlar kredi kanallarının makroihtiyati önlemlerle denetlendiğini faiz indirimlerinin önümüzdeki dönem seyrini döviz kurlarının hareketi ve yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinin belirleyeceğini kaydetti. Uzmanlar nisandaki PPK’dan da 250 baz puan indirim geleceği konusunda ise hemfikir.

Merkez Bankası geçen yılın son toplantısında başladığı faiz indirim sürecini takip eden üçüncü toplantıda da kesintiye uğratmadı. Merkez Bankası PPK mart toplantısından 250 baz puan indirim çıktı kararla beraber politika faizi yüzde 42,5’e indi. Şubat itibariyle yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesinde bulunuyor. Üç toplantıda böylece 750 baz puan indirim yapılmış oldu. PPK kararında, enflasyon ana eğiliminin ocaktaki artış sonrası şubatta gerilediği belirtilerek bu dönemde temel mal enflasyonunun görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonunun ocak ayına özgü artışın ardından yavaşladığı ifade edildi. Yurtiçi talebin dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyrettiği kaydedilen PPK kararında “Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir” denildi. PPK kararında iç talebin enflasyonla uyumlu seyrettiğine ilişkin ifadenin de uzmanlar nisanda faiz indiriminin devam edeceğinin işareti olarak yorumladı. Beklenti yine 250 baz puan ile devam edilmesi yönünde. Merkez Bankası ocak ayı PPK kararı sonrasında kredi büyümelerine yönelik sınırları daha da sıkılaştırmıştı.

Toplantı bazlı değerlendirmeye devam

PPK metninde ilk paragraf dışında çok büyük değişiklikler yapmayan Merkez Bankası’nın para politikasına yönelik ifadeleri önceki aylarla aynı kaldı. Para politikasında kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enfl asyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenfl asyon sürecini güçlendirdiğini vurgulanan kararda şöyle denildi: “Enfl asyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enfl asyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enfl asyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enfl asyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.” PPK kararında Kredi büyümesinde ek adımlar atıldığını, kredi ile mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olursa ek makroihtiyati tedbirler alınacağı belirtildi.

UZMANLAR KARARI NASIL YORUMLADI?

"Merkez Bankası dengeli bir karar aldı"

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara: "Merkez Bankası bugün sürprizsiz ve dengeli bir karar aldı. Enfl asyondaki düşüşle beraber açılan alanın bir kısmını kullandı. Geleceğe dönük net bir sinyal verilmezken, kararların verilere bağlı alınacağı ifadesi korunarak para politikasının otomatik pilotta olmadığı ima edildi. Makro ihtiyati tarafta temkinli ton korundu. Öte yandan, metinde talep koşullarının enfl asyondaki düşüşü desteklediğinin belirtilmesi ve hizmet enfl asyonuna dair kullanılan yumuşak ton, nisanda faiz indiriminin devamına işaret ediyor."

"Faizi indirmeye devam edecek"

Virtus Glocal Yönetici Ortağı Dr. İnanç Sözer: "Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5’e çekerken, enfl asyon görünümüne dair şubat verileri sonrası daha memnun olduğuna dair bir mesaj verdi. TCMB’nin özellikle bir süredir devam eden faiz dışı politika araçları (kredi büyüme sınırlamaları, zorunlu karşılıklar vd.) ile yapılacak sıkılaştırma adımlarına artık en azından bir süreliğine gerek kalmadığını vurgulaması dikkat çekici… Karar sonrası yayımlanan not, enfl asyon görünümü konusunda TCMB’nin kaygılanmadığını ve önümüzdeki toplantıda da normalleşme adımı olarak faizi indirmeye devam edeceğini ima ediyor. TL’de iki yönlü uç risklerin döviz rezervleri ile aktif bir şekilde bertaraf edileceği ve TL kredilere ulaşmanın peyderpey kolaylaşacağı yönündeki beklentimi koruyorum. Ekonominin sınırlı da olsa büyümeye devam etmesi, ticari risklerin yönetimini son haftalarda biraz daha kolaylaştırıyor. Ancak Türkiye ekonomisinde halen ana kaygı enfl asyonun yılsonunda nasıl yüzde 25’in de altına inerek kalıcı bir şekilde iyileşeceği ve daha da önemlisi hayat pahalılığı kaynaklı güven erozyonunun nasıl toparlanabileceği…"

"Şu an her toplantı 2.5 puan görünüyor"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat: "PPK kararında kredilere çok vurgu yapılıyor. Yabancı para kredilere geçenlerde sıkılaşma yapıldı ancak tüketici tarafında da Merkez Bankası rahatsızlık duyuyor olabilir. Önümüzdeki günlerde tüketici tarafında da sıkılaşma görebiliriz. Ancak küresel gelişmelere bakına enfl asyon açısından çok pozitif gelimeler olabilir. Brent petrolde büyük düşüş, Euro/dolar paritesinde 4 ayın zirvesi olması işlerin lehimize döndüğünü gösteriyor. Bu gelişmeler Merkez Bankası’nın elini güçlendirecek şekilde ilerliyor. Aylık gelişmelere göre farklılaşabilir ancak şu an görünen her PPK toplantısında 250 baz puan indirim şeklinde ilerleyecek gibi görünüyor Merkez Bankası. Ama brent petrol çok daha düşüş yaşarsa, enfl asyon gelişmeleri daha olumlu olursa politika faiz indiriminin boyutu da değişebilir."