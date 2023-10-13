Tab Gıda, ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 12 Ekim 2023 tarihli bülteninde iki şirketin daha halka arzına onay verdi.

Borsaya gelecek şirketlerden biri de Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. Tab Gıda'nın halka arzı, borsa tarihinin en büyük halka arzı olmaya aday.

SPK dün akşam, Vera Konsept GYO'nun da halka arzını onayladı.

Peki Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı ne zaman yapılacak?

SPK haftalık bültenine göre;

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL'lik pay halka arz edilecek.

TAB Gıda kaç lot verir?

TAB Gıda'nın halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

TAB Gıda, halka arz işlemleri tamamlandığında yaklaşık 6 milyar 825 milyon lira beklenen büyüklükle 'TL cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına' sahip olması bekleniyor.

TAB Gıda hisse kodu nedir?

TAB Gıda hissesinin BIST Kodu "TABGD" olarak gerçekleşecek.

Tab Gıda, Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Döner Stop, Usta Pideci ve Subway gibi yiyecek içeçek sektöründe önemli markaları bünyesinde bulunduruyor.





