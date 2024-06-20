Tahıl fiyatları düşüş bölgesinden çıkamıyor

Evrim KÜÇÜK

Üretim kaygılarının azalmasıyla buğday, soya ve mısır fiyatları küresel piyasalarda son 2 ayın en düşük seviyesine kalmaya devam ediyor. Üretim kaygılarının azalmasıyla buğday, soya ve mısır fiyatları küresel piyasalarda son 2 ayın en düşük seviyesine kalmaya devam ediyor.

Küresel tanım piyasalarında yüksek arz ve dengeli talep görünümü fiyatları baskılanmış durumda. Buğday fiyatları iki ayın en düşük seviyesine gerilerken, soya fasulyesi aylık bazda yüzde 6 aşağıda. Mısır fiyatları da kritik bir seviye olan 4.50 dolar altında.

Tarım endeksi yılbaşındaki seviyesine geri döndü

S&P GSCI Tarım Endeksi, bahar aylarında yaşanan rallinin ardından yılbaşında başladığı seviyeye geri döndü. Chicago’da buğday fiyatları ABD’de artan hasat ve Rusya’daki iyi başlangıç rekoltelerine ilişkin açıklamaların kuzey yarımkürede arz kaygılarını hafifl etmesiyle iki ayın en düşük seviyesine indi. Buğday vadelileri kile başına 5.80 dolara geriledi. Kuru koşullar ve donların en büyük ihracatçı Rusya’daki üretim tahminlerini aşağı çekmesiyle geçen ay 10 ayın en yüksek seviyesi olan 7.20 dolara ulaştığından bu yana fiyatlarda yüzde 18 düştü.

Buğday artan yağışlarla zayıflıyor

ABD Tarım Bakanlığı, ülkenin kışlık buğday hasadının bir hafta önceki yüzde 27 oranında tamamlandığını ve beş yıllık ortalama olan yüzde 14’ün üzerinde olduğunu söyledi. Bakanlık ayrıca kışlık buğday mahsulünün yüzde 49’unun iyi veya mükemmel durumda olduğunu bildirdi. Karadeniz bölgesinde, Rusya ve Ukrayna’nın kurak bölgelerinin yeniden yağış almaya başlaması, Rusya hasadında beklenenden daha iyi verim beklentisi yarattı. Commonwealth Bank analisti Dennis Voznesenski buğday hakkında “Şu anda fiyatlara yukarı yönlü desteği görmek zor. Kanada ve Avustralya’da toprak nemi iyileşiyor” dedi.

Soyada aylık kayıp %5’ten fazla

Soya fasulyesi vadeli işlemleri görece yüksek arz ve dengeli talep görünümüyle birlikte baskı altında kalmaya devam ediyor. Yüksek arz ve yatay talep beklentileriyle fiyatlar son 1 ay içinde yüzde 5’ten fazla gerileyerek kile başına 11.6 dolarla altı haftanın en düşük seviyesinde. ABD Tarım Bakanlığı geçtiğimiz hafta, 2024/25 pazarlama yılı için ABD başlangıç ve bitiş stoklarını yukarı yönlü revize etmişti.

Mısırın kilesi 4.30 dolara inebilir

Mısır vadeli işlemleri Haziran ayında kile başına 4,50 doların altına indi ve bu bölgede kalmaya devam ediyor, Bu durum, ABD’li çiftçilerin daha yüksek fiyatlar beklentisiyle stoklarını satmaktan kaçınmaları nedeniyle bol miktarda arz oluşmasının bir yansıması. Bu isteksizlik önemli miktarda tahılın satılmadan kalmasına neden oldu. 1 Mart itibarıyla, çiftlikteki mısır stokları 5 milyar kilenin biraz üzerindeydi; bu o tarih için kaydedilen ikinci en yüksek seviye. ABD Tarım Bakanlığı, stokların daha da artmasını bekliyor. Bu da fiyatı baskı altında tutuyor. Fiyatlar, 4.45 doların altına inerse uzmanlara göre 4.30 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini söylüyor.

Türkiye baskısı Rus buğdayını 234 dolara düşürdü

Türkiye’nin buğday ithalatına getirdiği yasağın yanında kötü hava endişelerinin azalmasıyla Rusya’nın yeni hasat buğday ihracat fiyatları düşüyor. Temmuz ayında teslimatı planlanan yüzde 12,5 proteinli Rusya yeni mahsul buğdayının fiyatı, geçen haftanın sonunda metrik ton başına 234 dolar olup, bu sınıftaki eski mahsul buğdayın bir hafta önceki fiyatından 8 dolar daha düşüktü. IKAR başkanı Dmitry Rylko, ithalatı durdurduğunu açıklayan Türkiye dışında diğer ithalatçılardan gelen talebin de zayıf olduğunu, zira alıcıların Karadeniz bölgesindeki hasatın önceden korkulduğu kadar kötü olmadığını gördüğünü söyledi. Sovecon da “ Rusya’da hava yeni mahsul için daha uygun hale geliyor. Piyasa şimdilik bunu fiyatlamış gibi görünüyor” dedi. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya’nın dış satımları geçen hafta 1.36 milyon tondan 0.80 milyon tona geriledi.