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Tapuda yeni dönem! Mülkiyet devri işlemlerinde değişikliğe gidildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tapu işlemleri ile ilgili yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mülkiyet devri işlemleri herhangi bir tapu müdürlüğünden yapılabilecek. Öte yandan vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak. Süreçler dijital ortamda yürütülecek.

Haber Merkezi
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Tapuda yeni dönem! Mülkiyet devri işlemlerinde değişikliğe gidildi
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Tapu işlemlerinde mülkiyet devri işlemleri, herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan karşılanabilecek. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri, elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak. 

Ayrıca başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin diğer süreçler dijital ortamda yürütülecek.

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