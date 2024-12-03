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Metrobüs yolunda korkunç kaza: Yolcu metrobüsten yola düştü

İstanbul Esenyurt Saadetdere’de seyir halindeki metrobüs rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Metrobüs kapısına çarpan kapak camı kırıp kapıyı açarken seyir halindeki araçtan kapıya yaslanan yolcu yola düştü.

Haber Merkezi
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Metrobüs yolunda korkunç kaza: Yolcu metrobüsten yola düştü
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Olay, saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi. Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü.

Olay yerine ambulans çağırıldı

Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.

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