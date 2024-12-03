KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı enflasyon verisini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kasım ayında TÜFE aylık yüzde 2.24 artarak yıllık yüzde 47.09’a, ÜFE aylık yüzde 0.66 artarak yıllık yüzde 29.47’ye geriledi. Kasım ayında enflasyonda gördüğümüz bu sınırlı gerilemenin baz etkisiyle olduğunu ve aralıkta da devam edeceğini söyleyebiliriz. Enflasyonda daha büyük gerilemenin ise ocak ayında olmasını bekliyoruz. Fiyat artışlarının alt kalemlerine baktığımızda ise; TÜFE’de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana harcama gruplarının başında gıda, eğlence ve ev eşyası geldiğini görüyoruz. ÜFE tarafında ise en yüksek aylık artışların, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında olduğunu görüyoruz” dedi.