Tarih açıklandı: 2024 asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? İşte asgari ücrette masadaki rakam...

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Aralık ayında başlayan asgari ücret zammı maratonunda ilk tarih belli oldu. 2024 Asgari ücret zammı için son gelişmeler merakla takip ediliyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ne zaman, asgari ücret ne kadar olacak? İşte hem toplantı tarihi hem de asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin son tahminler...

2024 Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık ayında bir dizi toplantı yaparak bir sonraki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirliyor.

2024'te geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını TÜRK-İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor. Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alırken ilk kez bu sene 4 işçi pazarlık masasında olacak.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücrete tek zammı yapılacak?

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Ancak 2024'te tek zam ihtimali üzerinde duruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” açıklaması yapmıştı.

Asgari ücret zammı için masadaki rakam

Asgari ücret için yüzde 30 ile 55 arasında zam yapılması öngörülüyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde net asgari ücretin 14 bin 822 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.

Yeni asgari ücret için zam olasılıkları

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3.420 lira artış gösterecek ve 14.822 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda maaş 3.990 lira artacak ve 15.392 lira olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4.560 lira artacak ve 15.962 lira olacak.

Yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 iştişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

Aralık ayı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk 2 toplantısı için tarih açıklanacak. İlk 2 toplantı sonrası uzlaşma sağlanmazsa taraflar 3. toplantı için karar alacak.

Bu toplantı sonrası tüm rakamlar masaya yatırılacak. İşçi ve işveren arasında hakem olan hükümet burada belirleyici olarak en optimal düzeydeki ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

Aralık ayının son haftasında 4. toplantı sonrası 2024 asgari ücret zammı netleşecek.