Türkiye tarım sektörü, ihracatını geçen yıl da artırmaya devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin tarım ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artışla 35 milyar 164 milyon 253 bin dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Tarım ihracatı geçen yılki ülke ihracatının yüzde 15,9'unu oluşturdu

4 sektör ihracatta rekor kırdı

Söz konusu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 12 milyar 378 milyon 672 bin dolar, yaş meyve ve sebze 3 milyar 492 milyon 314 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 1 milyar 610 milyon 304 bin dolar, zeytin ve zeytin yağı sektörü 871 milyon 666 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Geçen yıl hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 8, yaş meyve ve sebze yüzde 18,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 2,7, zeytin ve zeytin yağı sektörü yüzde 75,9 ihracat artışı kaydetti.

Hububatçılardan Irak'a 2 milyar doları aşkın ihracat

Geçen yıl en fazla dış satımı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a, yaş meyve ve sebze Rusya Federasyonu'na, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya, zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya'ya yaptı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 123 milyon 367 bin dolar, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 957 milyon 969 bin dolar, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 221 milyon 70 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörü 270 milyon 133 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri İstanbul'dan 3 milyar 540 milyon 520 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 900 milyon 666 bin dolar tutarında dış satım yaptı. İzmir'den de 537 milyon 774 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri, 381 milyon 775 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldı.

Tarım ürünleri ihracatı 35,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı

Türkiye'nin tarım ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla yüzde 2,8’lik artışla 35 milyar 164 milyon 253 bin dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye tarım sektörü, ihracatını geçen yıl da artırmaya devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin tarım ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artışla 35 milyar 164 milyon 253 bin dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Tarım ihracatı geçen yılki ülke ihracatının yüzde 15,9'unu oluşturdu.

4 sektör ihracatta rekor kırdı

Söz konusu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 12 milyar 378 milyon 672 bin dolar, yaş meyve ve sebze 3 milyar 492 milyon 314 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 1 milyar 610 milyon 304 bin dolar, zeytin ve zeytin yağı sektörü 871 milyon 666 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Geçen yıl hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 8, yaş meyve ve sebze yüzde 18,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 2,7, zeytin ve zeytin yağı sektörü yüzde 75,9 ihracat artışı kaydetti.

Hububatçılardan Irak'a 2 milyar doları aşkın ihracat

Geçen yıl en fazla dış satımı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a, yaş meyve ve sebze Rusya Federasyonu'na, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya, zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya'ya yaptı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 123 milyon 367 bin dolar, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 957 milyon 969 bin dolar, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 221 milyon 70 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörü 270 milyon 133 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri İstanbul'dan 3 milyar 540 milyon 520 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 900 milyon 666 bin dolar tutarında dış satım yaptı. İzmir'den de 537 milyon 774 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri, 381 milyon 775 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldı.