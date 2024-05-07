Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 81 ile tasarruf genelgesi: Araç almayın, çanta ve ajanda yaptırmayın

Sözcü'de yer alan habere göre Bakanlığın gönderdiği genelgede yer alan tedbirler şöyle:

* Fotokopi makineleri, yazıcı ve kağıtlarının özel maksatlı kullanımının engellenmesi.

* İdare faaliyetlerinin tanıtımıyla ilgili ajanda, bloknot, çanta vb. malzemelerin basım ve dağıtım bedelinin ödenmemesi.

* Tasarruf tedbirleri kapsamında izin verilenler dışında; eşantiyon, hatıra ve hediyelik eşya yaptırılmaması ve bedelinin ödenmemesi.

* Atık kağıtların diğer çöplerden ayrı toplanarak değerlendirilmesi, bu maksatla yapılan özel torba ve kutuların kullanılması.

* Kamu spotu, tanıtım filmi vb. materyallerin, kurumun kendi imkanları kullanılarak yapılmasına azami dikkat edilmesi.

* İhtiyaç fazlası personelin, kurumun diğer birimlerinde değerlendirilerek, atıl personel bırakılmaması.

* İş Kanununa göre istihdam edilen personelin zorunlu haller dışında hiçbir şekilde fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırılmaması.

* Aydınlatmada gereksiz enerji sarfiyatından kaçınılması. Su kullanımında tasarruf yapılmasını sağlayan sistemlerin kullanılmasına özen gösterilmesi.

* Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmemesi.

Kamuda ne kadar makam aracı var?

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt var. 115 bin 904 adet taşıtın 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9.973’ü sağlık, 8.136’sı tarım ve ormancılık, 7.579’u eğitim, 4.772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı’nın araç filosunda 461, TBMM’nin ise envanterinde 130 araç yer alıyor.