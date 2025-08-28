Tarımda enerji verimliliğine 209 milyon lira hibe desteği

CANAN SAKARYA/ANKARA

Milletvekillerinin tarım sektöründe enerji verimliliğine dönük çalışmalar konusundaki soru önergelerini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destek programıyla, tarım sektörünü de kapsayan enerjinin üretiminden tüketimine kadar olan tüm sektörlerde gerçek ve tüzel kişilerin enerji verimliliği uygulama projelerinin yatırım tutarları üzerinden desteklendiğini, yatırımların yüzde 30’unun en fazla 21.5 milyon TL’ye kadar hibe şeklinde desteklendiğini belirtti. Bakan Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, destekten faydalanmak isteyenlerin Bakanlık veri tabanına kayıt olarak enerji tüketimlerini bildirmeleri, enerji yöneticisi görevlendirmeleri ve ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı belgesine sahip olmaları gerekiyor.

2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda tarım sektörüne ait 4 eylem belirlendi. 2024 yılında öne çıkan teşviklerden, IPARD 3 kapsamında yenilenebilir enerji alanında 121 projeye toplam 2094 milyon lira hibe desteği verildi, sağlanan hibe desteği ile 443.8 milyon lira yatırım yapıldı. TÜBİTAK-TAGEM işbirliğinde açılan Tarım Çağrıları kapsamında da 55 projeye 18.3 milyon lira destek sağlandı.

100 projeye hibe desteği

2017-2023 yıllarında uygulanan 1.Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında belirlenen altı sektörden biri olan tarım sektöründe yürütülen enerji verimliliği çalışmaları ile 530 kTEP birincil enerji tasarrufu yapıldı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından traktör, biçerdöver, modern basınçlı sulama ve ekipmanları alımlarında düşük faizli kredi ve hibe imkanı sağlandı. Arazi toplulaştırmaları ve sera, ahır, ağıl, kümes gibi tarımsal üretim yapılarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik 100 projeye 73 milyon hibe desteği verildi.

Öte yandan, tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kullanımın yaygınlaştırılması amacıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında, tarımsal sulama aboneleri tarafından güneş enerjisine dayalı olarak 292 adet arazi uygulamalı ve 762 adet çatı ve cephe uygulamalı olmak üzere toplam 1054 adet lisanssız üretim başvurunu yapıldı. Başvuruların toplam gücü 452 MW seviyesine ulaştı.