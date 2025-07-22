Tarımda sıcak hava primi geçici!

EVRİM KÜÇÜK

Tarım ürünlerinin fiyatları son birkaç gündür hem Amerika hem de Avrupa’da artıyor. Chicago’da son bir hafta içinde buğday mısır ve soya fasulyesi yüzde 2 civarında yükseldi. Özellikle ABD tahıl kuşağının sıcak ve kuru hava koşullarına maruz kalması bekleniyor. Bu durum, üretimde strese neden olup fiyatlara hava primi ekliyor. Öte taraftan yaz aylarındaki sıcak dalgasının genel olarak bol arz görünümünü bozması beklenmiyor. Bu da yılın üçüncü çeyreğinde fiyatlara ilişkin teknik analizlere düşüş beklentisi olarak yansıyor.

Sıcak hava rekor rekolteye engel değil

Sıcak hava dalgası sırasında aşırı sıcaklık beklenmesine rağmen, tüccarlar bunun rekor seviyedeki mısır rekoltesini ve büyük buğday ve soya fasulyesi rekoltesini engellemeye yeteceğini düşünmüyor. Emtia analizleri yapan BMI yaptığı açıklamada, “Altta yatan piyasa temellerinin düşüş eğiliminde olduğunu, yani fiyat düşüşüne işaret ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Reuters tarafından yapılan teknik analiz de benzer bir eğilime dikkat çekiyor. Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatlarında geri çekilmeye işaret eden teknik görünüm, kahve fiyatlarında düşüşün süreceğini, kakaoda ise toparlanma yaşanabileceğine işaret ediyor.

Mısır: 3.94 kırılırsa düşüş yaşanır

Mısır vadeli işlemleri, 3,96 dolarla Ağustos 2024’ten bu yana en düşük seviyeden toparlanarak kile başına 4,0 doların üzerine çıktı. Bunun nedeni, ihracat talebinin artması ve ABD Mısır Kuşağı’ndaki hava durumunun idealden kuruya dönmesi. Ancak çıkışın kalıcı olmayabileceği uyarısı yapılıyor. Teknik analizlere göre fi yat temmuz-eylül döneminde 3,94 seviyesine gerileyebilir. Burasının aşağı yönlü kırılması halinde 3.60-3.80 dolar aralığına dönüş yaşanabilir.

Buğday: Bol arz 5 doların altını gündeme getirebilir

Buğday vadeli işlemleri sıcak hava etkisiyle bir miktar toparlansa da Kuzey Yarımküre’de bol ürün beklentileri ve devam eden ticaret belirsizliğinin baskısı altında, kile başına 5,40 doların biraz üzerinde. Bu ayki WASDE raporu, artan verimin yardımıyla ABD üretim tahminlerini biraz artırarak 1,929 milyar kileye yükseltti. Teknik görünüm de buğday fiyatlarının bu çeyrekte 4.93 seviyesine gerileyebileceğini gösteriyor. daha fazla satış gelmesi halinde ise 3.59-4.28 dolar aralığına giden zayıf seviyelerin önünün açılabileceği hesaplanıyor. Fiyatların 5.92 seviyesinin üzerine çıkması için ralli başlatıp 7.37 dolara kadar çıkış getirebilir.

Soya fasulyesi: Yıllık bazda düşüş %8.9

Yılbaşından bu yana Chicago vadeli işlemlerde fi yatlar yüzde 2 gibi yataya yakın bir yükselişle kile başına 10.20 dolar seviyesine geldi. Fiyat geçen ay yüzde 3,88, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,89 düştü. Şu sıralar sıcaklıklar fiyatlara destek olsa da. 3’üncü çeyrekte 9.79 destek seviyesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Buranın aşağısında ise 8.92-9.46 dolara aralığı bulunuyor. 10.82 düzeyinin geçilmesi ise 11.72-12.15 dolar aralığına fi yatları taşıyabilir.