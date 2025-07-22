Coffy, 2025’te 100 yeni mağaza yatırımı yapacak

YENER KARADENİZ

Bu yıl tüketimde geleneksel içecek olan çayı geride bırakması beklenen kahve sektöründeki hızlı büyüme, yeni oyuncuların da iştahını kabarttı. Bu oyunculardan biri de 4 yıl önce Domino’s bünyesinde hizmet vermeye başlayan ve aradan geçen kısa sürede ilk 6 kahve zincirinden biri haline gelen Coffy oldu. Domino’s Pizza Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga’nın liderliğinde büyüme ivmesini sürdüren Coffy, dünya markası olma hedefi doğrultusunda agresif bir genişleme stratejisi izliyor.

2023 yılında Türkiye’deki kahve zincirleri arasında dokuzuncu sırada yer alan Coffy, 2024 yıl sonunda altıncı sıraya yükseldi. Bu yıl ise ilk 3 zincir arasına girmesi bekleniyor. 2023’te 89 olan şube sayısını, 2024 yılında açtığı 63 yeni mağaza ile 153’e çıkaran marka, Temmuz 2025 itibarıyla 162 şubeye ulaştı. Bu şubelerin 124’ü franchise olarak faaliyet gösterirken, sadece bir şube Kıbrıs’ta yer alıyor.

“Aynı kaliteyi yüzde 40 daha ucuza satıyoruz”

Aslan Saranga, Coffy’nin çok başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti. Saranga, “Kahve markamızı da Domino’s prensiplerine göre kurduk. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünü müşteriye teknolojik altyapımızı kullanarak ulaştırma prensibi ile hareket ediyoruz. Şu an 170’e yakın dükkanımız var. Sene sonunda 200’ü geçmeyi düşünüyoruz. Yine yıl sonunda Türkiye’nin ilk 3-4 kahve zincirinden birisi olacağız. Ve daha 4 senelik bir markayız. Kahvecilik de son dönemde çok büyüdü. Ama bizim modelimiz farklı. Çünkü hiçbir kahve zincirinde sipariş verebileceğiniz bir aplikasyon yok. Bizde var. Satışlarımızın yüzde 25’i buradan geliyor. Yanı sıra bu kadar kaliteli kahveyi içebileceğiniz en yakın markadan yüzde 40 daha avantajlı fiyata satıyoruz” dedi.

Saranga, “Gençler bugün sokağa çıksa, nefes alsa para… Gençler güzel yerlerde oturmak istiyor.. Biz bunu gözlemledik, üniversite etrafında Coffy’leri açtık. Coffy gençlerinin noktası odu. Uygun fiyatlı olduğu için de daha da büyütmek istiyoruz” diye konuştu. Ana hedeflerinin franchise ile büyüme olduğunu anlatan Saranga, yatırım değerinin ise 100 bin dolardan başlayıp 250 bin dolara kadar çıktığını anlattı.

■ 41 milyar TL’lik pazarın yüzde 11’ine ulaşacak

Coffy, 41 milyar TL’lik Türkiye kahve pazarında 2024 itibarıyla yüzde 2’lik bir paya sahip. Şirketin hedefi bu oranı 2028’e kadar yüzde 11’e çıkarmak, bu kapsamda, 2025 sonuna kadar 100 yeni şube açarak toplamda 250 mağazaya ulaşmayı planlayan marka, 2026’da 350, 2028’de ise 500 şubelik bir ağ kurmayı hedefliyor. Halihazırda Türkiye’nin 33 ilinde faaliyet gösteren marka, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu’daki il ve ilçelerde de hızla yayılıyor. Coffy, Türkiye pazarında yeterli olgunluğa eriştiğine inandığı noktada ise yurt dışı açılımını başlatacak.